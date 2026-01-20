¡Atención! La tensión ha aumentado en ese estado de Estados Unidos luego de reportarse el fallecimiento de una mujer estadounidense, quien preocupó a la comunidad inmigrante tras haber recibido disparos por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Al respecto, la jueza Katherine Menendez emitió una orden a favor de los inmigrantes. ¿Qué propuso?

EE. UU.: jueza limita y pone restricciones a los agentes de inmigración en este estado

La jueza Katherine Menendez ha llamado la atención al tomar ciertas acciones frente a lo sucedido en Mineápolis. Ahora, ha exigido a los agentes a no arrestar a los manifestantes que se encuentren en vehículos, siempre y cuando estos no interfieran con las labores de las autoridades policiales.

Asimismo, prohibió el uso de gas pimienta en contra de estas personas durante las manifestaciones. El Departamento de Seguridad Nacional, responsable del ICE, recibió un ultimátum de 72 horas para acatar un fallo judicial.

Es importante destacar que Mineápolis se ha convertido en el epicentro de las protestas en EE. UU. tras el tiroteo de Renee Nicole Good, de 37 años, a manos de un agente del ICE el 7 de enero, cuando le ordenó salir de su vehículo. Solo dos días después, otro agente federal disparó e hirió a un ciudadano venezolano en la misma ciudad. No obstante, no se ha informado más detalles al respecto.

Gobernador de Minessota investigado

Por otro lado, y bajo esta línea, CBS News informó que el Departamento de Justicia se encuentra investigando al gobernador de Minnesota, Tim Walz, y al alcalde de Mineápolis, Jacob Frey, por aparentemente obstaculizar las labores de los agentes durante las manifestaciones.

La indagación en mención podría intensificar la tensión entre las autoridades locales y la administración federal. Tanto Walz como Frey han instado a la ciudadanía a realizar protestas pacíficas en contra de las redadas migratorias, mientras que la Casa Blanca los ha acusado de manera directa de "incitar a la violencia" en la zona.