¡Atención! Como se recuerda, en noviembre 2025, la administración de Donald Trump interrumpió los beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) para millones de ciudadanos estadounidenses, en el marco del cierre del gobierno federal. Desde allí, en Wyoming, una gran cantidad de residentes recibieron apoyo de un conocido programa de alivio. ¿Cuál es y por qué resalta en esta zona?

EE. UU.: tras carencia de recursos SNAP, este programa respaldó a beneficiarios

Recordemos que, tras la crisis alimentaria, el gobernador de Wyoming, Mark Gordon, declaró una emergencia de bienestar público y lanzó el Programa Temporal de Alivio del Hambre para abordar la escasez de recursos del SNAP. En dos semanas, se distribuyeron $2,4 millones a bancos de alimentos en todo el estado, lo que permitió mitigar la falta de servicios hasta que el gobierno reabrió.

EE. UU.: tras carencia de recursos SNAP, este programa respalda a beneficiarios.

El Programa Temporal de Alivio del Hambre de Wyoming fue una respuesta frente a los problemas de inseguridad alimentaria provocada por el cierre del gobierno federal a finales de 2025. La iniciativa brindó apoyo a las comunidades afectadas, garantizando el acceso a alimentos y recursos esenciales durante un periodo crítico.

Cabe precisar que el Departamento de Servicios Familiares de Wyoming, encargado de administrar el Programa de Alivio del Hambre, compartió un informe que resalta su impacto y los desafíos enfrentados. Hannah Habermann, de la Radio Pública de Wyoming, entrevistó a Kelly Douglas, portavoz del departamento, para profundizar en el tema.

Douglas destacó que este programa se apoyó en unas 80 despensas de alimentos en todo el estado. Según los datos recopilados, el número de personas que utilizaron estas despensas aumentó significativamente: de 50.000 en septiembre a 74.000 en noviembre, lo que evidenció un incremento de 20.000 personas atendidas.

¿Cuál es el estado actual del programa?

Bajo este contexto, es importante saber que el programa implementado se consideró una solución temporal y de emergencia. No obstante, pese a que el operativo relacionado con el cierre de 2025 ha finalizado, las autoridades de Wyoming siguen supervisando la financiación del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP).

Asimismo, han solicitado presupuestos adicionales, que rondan los 5,9 millones de dólares para el ciclo bienal, con el objetivo de cubrir los costos administrativos y garantizar la continuidad de la asistencia alimentaria hasta finales de 2026.