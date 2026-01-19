ALERTA mundial: Donald Trump afirma que "ha llegado el momento" y anticipa una acción similar a la de Venezuela

El tablero geopolítico volvió a sacudirse luego de que Donald Trump anunciara su intención de aplicar nuevos aranceles comerciales a países europeos como parte de una estrategia de presión política. La medida, que comenzaría con un gravamen inicial del 10% y podría escalar hasta el 25% en los próximos meses, ha generado un fuerte rechazo en la Unión Europea.

Desde Bruselas, los principales líderes comunitarios advirtieron que una escalada comercial de este tipo pondría en riesgo décadas de cooperación transatlántica. Ursula von der Leyen y António Costa coincidieron en que este tipo de decisiones “debilitan la estabilidad global”. En la misma línea, Emmanuel Macron calificó las amenazas como “inadmisibles”, mientras que Keir Starmer sostuvo que se trata de un camino “profundamente equivocado”.

Europa, Groenlandia e Irán: las tensiones globales escalan tras nuevas amenazas de Trump.

Protestas masivas por Groenlandia

La tensión política también se trasladó a las calles. Miles de personas se manifestaron en Copenhague en defensa de Groenlandia, luego de que volviera a instalarse el debate sobre su soberanía. Bajo consignas como “Groenlandia no está en venta”, los manifestantes denunciaron intentos de presión internacional sobre el territorio autónomo.

Dirigentes groenlandeses advirtieron que el conflicto va más allá de una disputa territorial. “No se puede redibujar el mundo según los intereses de los poderosos”, señalaron durante la movilización.

Irán y un frente aún más delicado

En paralelo, Medio Oriente volvió al centro de la escena tras declaraciones del líder supremo iraní, Alí Jameneí, quien reconoció miles de muertes en protestas internas y responsabilizó a Estados Unidos y sus aliados por la desestabilización del país. Aunque el régimen se mantiene firme, el clima regional sigue siendo extremadamente frágil.

El titular que encendió la polémica

En este contexto de alta tensión internacional, comenzó a circular un titular que aseguraba que Trump afirmó que “ha llegado el momento” de actuar contra otro país “como en Venezuela”. Sin embargo, no existe confirmación oficial reciente de una declaración literal en ese sentido.

Analistas advierten que este tipo de frases suelen surgir de interpretaciones exageradas de discursos pasados, especialmente vinculados a las sanciones aplicadas contra el régimen de Nicolás Maduro, y forman parte de estrategias de alto impacto para captar atención en escenarios de crisis.

Mientras tanto, el escenario global continúa marcado por advertencias, protestas y decisiones que podrían redefinir el equilibrio internacional en los próximos meses.