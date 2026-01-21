Esta simpatizante de Trump brinda ayuda a venezolanos para evitar que sean deportados.

¡Mucha atención! Alrededor de 600.000 venezolanos obtuvieron el Estatus de Protección Temporal (TPS), mientras que más de 117.000 accedieron al parole humanitario en estos años en EE. UU., mecanismos que les permitían conseguir permisos de trabajo y estabilizarse en el país americano. No obstante, esta situación ha ido cambiando en estos meses tras la orden de Trump.

Bajo esta situación, Aleah Arundale, una mujer de Chicago perteneciente a una familia dedicada a la joyería y especializada en piedras preciosas, se mantenía ajena a la realidad de los inmigrantes. No obstante, su perspectiva cambió drásticamente al observar a una madre que envolvía a su hijo en una toalla insuficiente para protegerlo del frío de Chicago. ¿Qué aporte ha tenido con los venezolanos?

Simpatizante de Trump brinda ayuda a venezolanos para evitar que sean deportados

Según información de 'BBC' y otros medios internacionales, se informó que esta mujer activista de 47 años, se mostró muy afectada frente a las situaciones que atravesaban miles de familias inmigrantes a su alrededor en Chicago, EE. UU.

Por ello, Arundale no dudó en transformar su hogar en un refugio para los extranjeros que se encuentran en este lugar perteneciente al estado de Illionis, motivada por la necesidad de ayudar a quienes enfrentan el frío y el hambre, y temen ser deportados.

En una conversación telefónica, expresó su preocupación: "¿Cómo puede alguien ver a un niño en la puerta de su casa, con frío o hambre, y no hacer nada? Solo porque no sea mi hijo no significa que no sea un niño". Su labor comenzó al visitar refugios y comisarías donde se alojaban migrantes, quienes solicitaban artículos básicos como anteojos y zapatos para sus hijos.

Con el tiempo, Arundale organizó a sus vecinos para recolectar abrigos y juguetes, convirtiendo su casa en un centro de acogida con una "tienda gratuita". En su garaje, los inmigrantes podían encontrar mantas, pañales y cochecitos de bebé, elementos esenciales para su bienestar.

Su cocina se transformó en un espacio de apoyo, donde ofrecía asesoramiento legal y escuchaba las inquietudes de quienes llegaban. Una vez que los inmigrantes satisfacían sus necesidades básicas, a menudo le pedían orientación para encontrar empleo e inscribir a sus hijos en la escuela.

Activista confirmó ser simpatizante de Trump

En esta línea, es bueno señalar que Arundale, confesó haber votado a favor de Trump en las elecciones presidenciales de noviembre del 2024. Destacó su alineación con la propuesta del candidato republicano de restringir el ingreso irregular de inmigrantes por la frontera sur.

Pese a ello, la mujer también enfatizó la necesidad de encontrar un equilibrio, advirtiendo que "hay una gran diferencia entre cerrar la frontera y sacar a la niñera de la guardería o llevarte al trabajador del restaurante mientras está friendo papas".