- Hoy:
- Partidos de hoy
- Barcelona vs Slavia Praga
- Peñarol vs Colo Colo
- Universitario
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- Liga 1 2026
- Tabla de Champions League
- Liga Peruana de Vóley
BUENAS NOTICIAS, inmigrantes en EE. UU.: esta simpatizante de Trump brinda ayuda a VENEZOLANOS para evitar que sean DEPORTADOS
Aleah Arundale, una mujer de 47 años y simpatizante de Donald Trump, organizó una red de apoyo para los inmigrantes venezolanos en la ciudad de Chicago, EE. UU.
¡Mucha atención! Alrededor de 600.000 venezolanos obtuvieron el Estatus de Protección Temporal (TPS), mientras que más de 117.000 accedieron al parole humanitario en estos años en EE. UU., mecanismos que les permitían conseguir permisos de trabajo y estabilizarse en el país americano. No obstante, esta situación ha ido cambiando en estos meses tras la orden de Trump.
Bajo esta situación, Aleah Arundale, una mujer de Chicago perteneciente a una familia dedicada a la joyería y especializada en piedras preciosas, se mantenía ajena a la realidad de los inmigrantes. No obstante, su perspectiva cambió drásticamente al observar a una madre que envolvía a su hijo en una toalla insuficiente para protegerlo del frío de Chicago. ¿Qué aporte ha tenido con los venezolanos?
PUEDES VER: ALERTA mundial: Donald Trump afirma que "ha llegado el momento" y anticipa una acción similar a la de Venezuela
Simpatizante de Trump brinda ayuda a venezolanos para evitar que sean deportados
Según información de 'BBC' y otros medios internacionales, se informó que esta mujer activista de 47 años, se mostró muy afectada frente a las situaciones que atravesaban miles de familias inmigrantes a su alrededor en Chicago, EE. UU.
Por ello, Arundale no dudó en transformar su hogar en un refugio para los extranjeros que se encuentran en este lugar perteneciente al estado de Illionis, motivada por la necesidad de ayudar a quienes enfrentan el frío y el hambre, y temen ser deportados.
Mujer simpatizante de Trump brinda ayuda a venezolanos para evitar que sean deportados de EE. UU.
En una conversación telefónica, expresó su preocupación: "¿Cómo puede alguien ver a un niño en la puerta de su casa, con frío o hambre, y no hacer nada? Solo porque no sea mi hijo no significa que no sea un niño". Su labor comenzó al visitar refugios y comisarías donde se alojaban migrantes, quienes solicitaban artículos básicos como anteojos y zapatos para sus hijos.
Con el tiempo, Arundale organizó a sus vecinos para recolectar abrigos y juguetes, convirtiendo su casa en un centro de acogida con una "tienda gratuita". En su garaje, los inmigrantes podían encontrar mantas, pañales y cochecitos de bebé, elementos esenciales para su bienestar.
Su cocina se transformó en un espacio de apoyo, donde ofrecía asesoramiento legal y escuchaba las inquietudes de quienes llegaban. Una vez que los inmigrantes satisfacían sus necesidades básicas, a menudo le pedían orientación para encontrar empleo e inscribir a sus hijos en la escuela.
Activista confirmó ser simpatizante de Trump
En esta línea, es bueno señalar que Arundale, confesó haber votado a favor de Trump en las elecciones presidenciales de noviembre del 2024. Destacó su alineación con la propuesta del candidato republicano de restringir el ingreso irregular de inmigrantes por la frontera sur.
Pese a ello, la mujer también enfatizó la necesidad de encontrar un equilibrio, advirtiendo que "hay una gran diferencia entre cerrar la frontera y sacar a la niñera de la guardería o llevarte al trabajador del restaurante mientras está friendo papas".
- 1
PELIGRO en Walmart: clientes vivieron momentos de pánico por incendio y densa nube de humo dentro del local
- 2
ALERTA mundial: Donald Trump afirma que "ha llegado el momento" y anticipa una acción similar a la de Venezuela
- 3
CAOS en Miami: reportan que autos fueron REMOLCADOS de Walmart durante el juego Canes-Hoosiers
Notas Recomendadas
Ofertas
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas
PRECIOS/ 29.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90