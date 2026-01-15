¡Importante! Recientemente, la comunidad somalí en Maine, en Estados Unidos, ha expresado su total rechazo frente al anuncio realizado recientemente por la administración Trump: el poner fin al Estatus de Protección Temporal (TPS) para los ciudadanos de Somalia.

Los miembros de esta comunidad no dudaron en evidenciar su tristeza frente la medida, la cual perjudica a una gran cantidad de compatriotas que se encuentran en el país americano bajo este programa de protección, que ya no tendrá valor dentro de poco. Aquí todo lo que se sabe y las últimas reacciones.

Esta es la actual situación de los somalíes tras anunciarse el fin del TPS

El TPS ha brindado a todos los ciudadanos somalíes la oportunidad de poder residir y trabajar legalmente en la nación de Trump desde 1991. No obstante, esta protección está a punto de expirar, y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha establecido un plazo hasta mediados de marzo para que los afectados abandonen EE. UU.

Al respecto, y en declaraciones con newscentermaine.com, Ifraax Saciid-Ciise, inmigrante somalí y líder de una organización sin fines de lucro en Lewiston, expresó su descontento ante esta próxima medida. "Me decepciona mucho escuchar esa noticia. La gente viene aquí porque no está segura. Su vida está en peligro", señaló.

Saciid-Ciise, quien huyó de Somalia en la década de 1990, se encuentra actualmente trabajando con comunidades inmigrantes en Maine y considera que esta sorpresiva decisión ignora los peligros que aún persisten en Somalia, así como las valiosas contribuciones de la comunidad somalí estadounidense en el país.

Cabe precisar que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, fue la encargada de anunciar este cambio, afirmando que "temporal significa temporal". Según la autoridades, las condiciones en Somalia han mejorado lo suficiente como para que el país ya no cumpla con los requisitos legales del TPS.

Asimismo, Noem resaltó que permitir la permanencia de ciudadanos somalíes en la nación estadounidense va en contra de los intereses nacionales, enfatizando la prioridad hacia los americanos.

Críticos rechazan la normativa del fin de TPS para somalíes

Muchos sostienen que esta reciente medida contradice otras normativas federales. El DHS mantiene a Somalia en su lista de países con "Prohibido viajar", debido a razones de terrorismo, secuestros, disturbios civiles y diversas preocupaciones de seguridad.

Sin embargo, el abogado de inmigración Kiernan Majerus-Collins, quien representa a clientes somalíes en Lewiston, comentó lo siguiente: "Mucha gente va a morir por esto", Según él, solo unos pocos cientos a miles de ciudadanos somalíes gozan de protección bajo el TPS, y considera que esta decisión forma parte de un patrón más amplio que afecta a los inmigrantes africanos.

"Esta es la administración Trump intentando utilizar todas las herramientas disponibles para atacar a un grupo de personas que no les agrada", dijo Majerus-Collins. En tanto, Trump ha intensificado su discurso en torno a los inmigrantes somalíes, tildándolos de "basura" y mencionando casos de fraude en Minnesota que involucran a algunos de ellos.