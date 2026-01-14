Donald Trump y su ataque más letal: suspende visas a 75 países, entre ellos Brasil, Colombia, Uruguay y más

Donald Trump y su administración sigue redoblando esfuerzos para endurecer aún más la política migratoria de los Estados Unidos, y han dado un paso más allá al confirmar la suspensión de visas para ciudadanos provenientes de 75 países alrededor del mundo que deseen emigrar para vivir a EE. UU.

EE. UU. suspende visa de inmigrantes para 75 países

Esta decisión se sustenta en el hecho de que, desde la Casa Blanca, aseguran que la gran mayoría de inmigrantes terminan siendo una carga pública para el estado. Por ello, la decisión no afecta las visa de turismo, negocios, así como otras categorías temporales que sean "no inmigrante".

En ese sentido, los consulados estadounidenses tienen la orden de parar todo los trámites de visas de inmigrantes para 75 países que son considerados por el gobierno de los Estados Unidos de "alto riesgo", ya que estos serían potencialmente, un riesgo para la asistencia pública.

Por ello, desde ahora y en adelante, se van a detener hasta nuevo aviso los análisis de expedientes, emisiones de nuevas visas de inmigrantes, aprobaciones de visas y, por su supuestos, también incluyen las entrevistas, suspensión que entrará en vigor desde el 21 de enero de 2026 y de forma indefinida mientras que al mismo tiempo las autoridades migratorias de EE. UU. evalúan los procedimientos para identificar potenciales cargas públicas.

¿Qué países son afectados por la suspensión de la visa para inmigrantes?

En cuanto a los países afectados, no tenemos la lista oficial del mismo, pero en el comunicado publicado en su cuenta oficial de X, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, reveló: "Estados Unidos congela la tramitación de todos los visados para 75 países, entre ellos Somalia, Rusia e Irán", mientras que en un artículo que compartió a Fox News se incluyen otras naciones como Brasil, Egipto o Tailandia, pero también Yemen, Nigeria, Afganistán e Irak, de acuerdo a Fox News, aunque otros medios también han mencionado a Colombia.

Por su parte, Tommy Pigott, portavoz del Departamento de Estado, confesó que se ejercerá al derecho a rechazar a solicitantes que puedan convertirse en una carga pública: "La suspensión se mantendrá vigente hasta que Estados Unidos pueda garantizar que los nuevos inmigrantes no supongan una carga económica para el pueblo estadounidense".

¿Qué visas quedan suspendidas indefinidamente en 75 países?

Ante este nuevo panorama, es importante saber qué visas han quedado suspendidas. La primera es la visa de inmigrante que conduce a la residencia permanente por medio de la Green Card (no las de turista ni visado temporal).