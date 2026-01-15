- Hoy:
EE. UU. inicia la VENTA de petróleo venezolano: los ingresos iniciales están valorados en USD 500 millones
EE. UU. inicia la venta de petróleo venezolano: los ingresos iniciales alcanzan USD 500 millones bajo control estadounidense y operaciones futuras.
Estados Unidos concretó las primeras operaciones de petróleo venezolano bajo un acuerdo energético valorado en USD 2.000 millones, según confirmó un funcionario estadounidense a la agencia Reuters. Los ingresos iniciales, estimados en USD 500 millones, permanecen bajo control de Washington en cuentas bancarias supervisadas por el Gobierno estadounidense.
Se espera que más operaciones petroleras se realicen en los próximos días y semanas, mientras que el principal depósito de fondos se encuentra en Qatar, elegido como territorio neutral para garantizar la seguridad de los recursos y evitar incautaciones.
Un acuerdo histórico con control estadounidense
El presidente Donald Trump anunció que Estados Unidos venderá entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo venezolano, en colaboración con empresas estadounidenses, como parte de un plan para reactivar la infraestructura petrolera de Venezuela.
EE. UU. inicia la venta de petróleo venezolano por millones de dólares.
La portavoz de la Casa Blanca, Taylor Rogers, calificó el acuerdo como un "hito energético histórico" que beneficiará tanto a la economía estadounidense como al pueblo venezolano, destacando que los fondos destinados a Venezuela se usarán exclusivamente en la compra de productos fabricados en Estados Unidos.
Inversiones, mercado y sanciones
Pese al avance del acuerdo, empresas del sector mantienen reservas. El director ejecutivo de ExxonMobil, Darren Woods, recordó que activos previos fueron confiscados en oleadas de nacionalización y que el país sigue siendo "ininvertible" hasta que se implementen reformas legales y comerciales profundas.
El crudo venezolano Merey-16 fue ofrecido esta semana a refinerías de la Costa del Golfo, con un descuento de aproximadamente 6 dólares por barril respecto al Brent. Las comercializadoras Vitol y Trafigura alcanzaron acuerdos con el Gobierno estadounidense para colaborar en la colocación del petróleo almacenado, tras la autorización de Caracas para exportar hasta 50 millones de barriles.
