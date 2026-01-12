¡Muy importante! Recientemente, los inmigrantes de cinco países de América Latina son los que más se benefician de las ayudas sociales de Estados Unidos. Además, conoce en esta nota qué población migrante es superior a las demás y qué tipo de apoyo reciben por parte de la nación de Trump.

Los inmigrantes de estos países latinos son los que más benefician de las ayudas sociales

Según información de DiarIo Libre USA y otros portales web, un documento titulado "Tasa de beneficiarios de asistencia social entre migrantes, según país de origen", el cual fue publicado por el presidente republicano en su cuenta de Truth Social, establece cuáles son los cinco países más beneficiados con las ayudas sociales en EE. UU.

En dicho informe se expuso que, el 68.1 % de los hogares inmigrantes de República Dominicana, reciben asistencia social gubernamental, pero que no se evidencia el tipo de ayuda que reciben en específico, siendo el primer país latino en ser respaldado en la nación estadounidense.

Los inmigrantes de estos países latinos son los que más benefician de las ayudas sociales.

Asimismo, según lo compartido, este país en mención es solo superado por Somalia, Bután, Yemen y las Islas Marshall. En tanto, los otros países latinos que aparecen en esta lista son Guatemala (ubicado en el puesto 16 con un 56.5 % de asistencia), El Salvador figura con un 55.4 %, México con 54.0 %, Honduras con un 52.9 % y Haití con un 52.3 %.

¿Cuáles son los estados de EE. UU. donde viven gran cantidad de inmigrantes?

Bajo este contexto, es bueno saber que EE. UU.se ha convertido en el principal destino de muchos extranjeros; en especial de los dominicanos, quienes cuentan con un total de 2,398,009 residentes, que representa el 83 % del total, tal como se reveló en el Informe Sociodemográfico de los Dominicanos en el Exterior del 2024. A continuación, los estados más buscados por este grupo: