¿Es la alianza más temida en estos últimos años? Recientemente, se compartió más información sobre la nueva alianza estratégica y económica entre Chile, Colombia, México y Perú, en el que se busca fortalecer su mercado financiero y comercial.

Con esta iniciativa, también se busca reducir la dependencia de Estados Unidos y China, las dos superpotencias que controlan gran parte del flujo de capital a nivel global. La colaboración entre estas naciones representa un paso significativo hacia la integración económica regional y la diversificación de sus relaciones comerciales. Aquí más detalles.

Estos cuatro países latinos se unen en ALIANZA para ya no depender de EE. UU. y China

'El Cronista' y otros medios internacionales informaron sobre esta nueva propuesta, la cual está enfocada en el avance del Mercado Integrado Latinoamericano (MILA), un ambicioso proyecto que tiene como finalidad consolidar los mercados bursátiles de Chile, Colombia, México y Perú en una plataforma regional unificada.

Estos cuatro países latinos se unen en una alianza estratégica para ya no depender de EE. UU. y China.

La iniciativa facilitaría la inversión, el capital y fomentará el crecimiento económico en la región. Asimismo, es bueno saber que el MILA fue diseñado para interconectar las bolsas de valores de estos países, lo que hace posible a las empresas acceder a inversionistas tanto regionales como internacionales, eliminando las barreras que presentan los mercados aislados.

Esta colaboración entre las naciones en mención representa un avance considerable en la cooperación económica latinoamericana, promoviendo la capacidad de la región para establecer estructuras propias en un contexto global dominado por las potencias globales: Estados Unidos y China.

¿Con esta alianza se pone en 'jaque' a Estados Unidos y China? Esto se sabe

Cabe precisar que, de manera histórica, Estados Unidos, se ha convertido en el más importante socio económico y financiero de Toda América Latina.

En tanto, China, es uno de los socios más dominantes con relación al comercio e inversiones internacionales. Con este cambio, varias naciones de la región se han mostrado en búsqueda de otras cooperaciones para ya no quedarse en aquellas relaciones unilaterales de dependencia con estos países.