¿Quiso provocar? Greg Bovino, jefe de CBP, ingresa a Target de Minnesota y personas reaccionan con violencia: "¡Fuera de aquí!"

Las acciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) tienen su foco de acción en Minnesota donde las redadas se llevan día a día y, en no pocas ocasiones, haciendo uso excesivo de la fuerza. La gente rechaza en tropel la presencia de la agencia federal y un mejor ejemplo de ello tuvo lugar en un Target de Saint Paul, cuando los clientes reaccionaron de forma agresiva ante a la presencia de Greg Bovino, comandante de la Patrulla Fronteriza (CBP) de los Estados Unidos.

Gente de Minnesota reacciona a presencia de Greg Bovino en Target

Todo sucedió el pasado domingo 11 de enero de 2026, los hechos quedaron inmortalizados en videos que fueron compartidos en diversas redes sociales que son un claro ejemplo del grado de polarización que se vive actualmente en los Estados Unidos, el cual ha llegado a extremos desde la aplicación de la política migratoria de Donald Trump desde el inicio de su segundo mandato.

En las imágenes, vemos a Greg Bovino ingresando al Target de Saint Paul (Twin Cities) acompañado de un regimiento de agentes que, en su totalidad, y salvo su comandante, cubrían su caras para no ser identificados.

Ni bien ingresa el comandante de la CBP y su séquito a la tienda minorista, las personas alrededor tuvieron una violenta reacción verbal. Hombres y mujeres lanzaron improperios contra Bovino y su gente. Los pedidos más comunes eran cosas como: "¡Fuera de aquí!", "¡largo de aquí!", "no los queremos aquí".

Y es que Gregory Bovino ha sido un ferviente seguidor de la política migratoria de la administración Trump y uno de los más vehementes en aplicarla. De hecho, utiliza sus redes sociales personales para compartir, casi de forma diaria, imágenes de arrestos de supuestos inmigrantes ilegales, en cuyas descripciones siempre aseguran que se trata de peligrosos delincuentes que ponían en peligro la seguridad nacional de los Estados Unidos.

Violencia de ICE genera reacciones en Minnesota por redadas anti inmigración

En ese sentido, la presencia de Bovino y la Patrulla Fronteriza (CBP), sin lugar a dudas, pone más leña al fuego a la ya convulsa situación que se vive en todos Minnesota tras las redadas violentas perpetradas por ICE, las cuales hace unos días se cobraron la vida de Renee Nicole Good, una madre de tres hijos que fue asesinada a tiros por un agente de la agencia federal cuando intenta huir en su vehículo.

A todos ello, se suman la enorme cantidad de videos que muestran a agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas arrestar a gente indefensa, principalmente, dentro de tiendas minoristas como Walmart, Costco, Target, Home Depot, entre otros establecimientos comerciales.