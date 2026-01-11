Powerball EN VIVO HOY, lunes 12 de enero: resultados ganadores del premio mayor de la lotería de EE. UU.

Este lunes 12 de enero de 2026 se realiza una jornada más de la lotería Powerball, uno de los juegos más populares en todo Estados Unidos, sorteo que tiene lugar en 45 estados de EE. UU., incluyendo Puerto Rico, Islas Vírgenes y, por supuesto, Washington D.C., el cual te ofrece un premio mayor, pero también otros con cantidades jugosas que atraen a millones de estadounidenses.

¿Cuál es el premio mayor o jackpot del Powerball del lunes 12 de enero?

Si vas a jugar al Powerball este lunes 12 de enero de 2026, entonces debes saber que el premio mayor o jackpot del mismo asciende a un pozo astronómico de US$137 millones de dólares.

Powerball

¿Cómo verificar los premios de Powerball?

Revisa de manera exhaustiva los números en tu boleto: confirma los cinco números principales y el número Powerball.

Verifica los resultados oficiales: visita el sitio oficial de Powerball o sigue los anuncios de medios locales confiables.

Utilizar aplicaciones oficiales: algunas aplicaciones de lotería permiten escanear tu boleto y verificar automáticamente si has ganado.

Conocer las fechas y sorteos: debes asegurar que estás verificando tu boleto contra los números del sorteo correcto, en este caso, el 3 de enero de 2026.

Guarda siempre tu boleto en un lugar seguro hasta confirmar los resultados y reclamar cualquier premio.

¿Cómo ver la lotería Powerball en Estados Unidos?

Puedes seguir el sorteo de Powerball en vivo a través de la transmisión oficial en el sitio web de Powerball o en medios afiliados a la lotería. La transmisión en vivo comienza a las 10:59 p.m. ET, y los resultados están disponibles pocos minutos después del evento. Esto te permitirá conocer los números ganadores y el estado del jackpot en tiempo real.

Además, los resultados completos se publicarán rápidamente en los portales oficiales de cada estado, por lo que podrás acceder a ellos de manera fácil y rápida si no puedes ver el sorteo en vivo.

¿Qué días se juega Powerball en Estados Unidos?

Powerball tiene tres ediciones durante la semana, las cuales se llevan a cabos todos los lunes, miércoles y sábados, iniciando siempre a las 10:59 p.m. (hora del Este - ET), pero en el otras zonas de los Estados Unidos inicia en estos horarios:

Central: 9:59 p.m.

9:59 p.m. Mountain: 8:59 p.m.

8:59 p.m. Pacífico: 7:59 p.m.

¿Qué premios paga el Powerball?