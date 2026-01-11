¡Nueva Jersey se pone del lado de inmigrantes! Aceleran leyes para que policías no colaboren con ICE en redadas

En medio de la brutalidad desplegada en Minnesota en el mega operativo a manos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) el cual, entre otras cosas, se ha cobrado la vida de Renee Nicole Good, el estado de New Jersey se ha dado a la labor para acelerar la aprobación de leyes que limiten al máximo la cooperación con esta agencia federal en las redadas.

Da acuerdo a Philly Voice, se apunta a un paquete conformado por tres leyes que apuntan directamente a la colaboración con ICE y, al mismo tiempo, ampliar las protecciones para inmigrantes, las cuales se presentarán ante la Legislatura en pleno este lunes 12 de enero de 2026, luego de avanzar a través de dos comités legislativos el pasado jueves 8 de este mes.

El presidente del Senado de Nueva Jersey, el demócrata Nicholas Scutari, aseguró ante la prensa que planea respaldar estos proyectos, ya que no desea que su estado se vuelva en nuevo blanco de ICE: "Temo que quienes abogan por esto obtengan lo que piden, y tal vez no sea exactamente lo que esperan. Creo que podrían tener consecuencias imprevistas para mucha gente".

El avance de estos proyectos coinciden con la muerte de Renee Nicole Good a manos de agentes de ICE en Minneapolis: "Lo que el gobierno federal le está ordenando a ICE es incorrecto, y creo y espero que llegue el día en que la historia hable por sí sola y quienes cometen estos actos ilegales se encuentren en la misma situación que quienes cometieron en la Alemania nazi durante los juicios de Nuremberg. Lo que estamos viendo es incorrecto, y estos proyectos de ley son solo un pequeño paso en la dirección correcta para intentar proteger a nuestros ciudadanos al máximo", dijo la senadora Britnee Timberlake.

Philly Voice recuerda que la legislación fue aprobada el jueves 8 de enero en horas de la noche en el Comité de Asignaciones de la Asamblea y el Comité Judicial del Senado, con la oposición de los republicanos en ambos paneles, como Greg Myhre calificó la legislación que codifica la directa como la "peor de todas": "Esto, simplemente, promueve la anarquía y hace que nuestro estados menos seguro", afirmó.

¿Cuáles son las leyes anti ICE que quieren aprobar en Nueva Jersey?

Esta medida fue criticada duramente por la Casa Blanca, quienes argumentaron que el organismo debería "centrarse en proteger a los ciudadanos respetuosos de la ley, no a los extranjeros criminales que los matan". Pero, ¿Cuáles son estas tres leyes?

El primero, es la legislación para codificar la Directiva de Confianza para Inmigrantes, que es una orden del fiscal general que limite la cooperación entre las autoridades federales de inmigración y las fuerzas del orden de Nueva Jersey. El proyecto de ley prohibirá a los agentes de policía realizar práctica policiales con influencia racial, como defender a alguien basándose en su presunta ciudadanía; exigiría a las agencias que desarrollaran procedimientos para ciertas solicitudes de visa y exigiría que los fiscales informaran a los acusados de delitos penales sobre las consecuencias migratorias de algunos cargos y condenas.

El segundo, consiste en exigir al estado desarrollar políticas para "lugares sensibles". Esto incluirá centros de salud, escuelas, albergues, etc., los que prohibirán la aplicación de medidas federales de inmigración civil en dicho lugares.

Mientras que el tercero, por su parte tiene por intención prohibir a las instituciones gubernamentales, así como centros de salud de Nueva Jersey a solicitar cierta información personal, en la cual se incluye estatus migratorio, por ejemolo.

Gobernador de Nueva Jersey no revela si apoyará o vetará los proyectos de ley

La directora del grupo de defensa de los inmigrantes Make the Road New Jersey, Nedia Morsy, dijo sobre estos proyectos de ley: "Leyes como esta son necesarias para construir un muro de contención contra una fuerza de deportación militarizada e irresponsable. Pero, no nos hacemos ilusiones de que esto sea suficiente. El gobierno federal seguirá actuando y Nueva Jersey deberá estar preparada con protecciones adicionales a medida que surjan nuevas amenazas".

Por otro lado, Phil Murphy, gobernador de Nueva Jersey quien acaba su periodo el próximo 20 de enero, no reveló si apoyará las leyes o las vetaría. El senador Raj Mukherji, demócrata por Hudson e impulsor de las leyes, dijo lo siguiente a los republicanos que cuestionan la iniciativa.

"Los condados nos demandaron, la administración Trump 1.0 nos demandó, pero el Tribunal de Distrito de Nueva Jersey confirmó la directiva. El Tercer Circuito la ratificó. Esto es legal, y el Congreso puede regular la conducta de actores privados, pero no puede obligar a los estados a usar sus recursos para realizar la labor de control migratorio federal".