FDA: retiran este producto por posible contaminación y estos estados son los más afectados.

¡Mucha atención! Recientemente, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) lanzó una alerta sanitaria que trajo como consecuencia el retiro del mercado de ciertos tamales producidos por la empresa Primavera Nueva Inc. Cabe precisar que esta medida tiene como finalidad proteger la salud pública ante posibles riesgos vinculados con el consumo de estos productos.

Esta drástica medida se hizo efectiva desde el 7 de enero y perjudica a ciertos lotes específicos del producto en el país americano. Por su parte, la FDA dejó en claro en un comunicado oficial el motivo de la orden.

"Los productos tienen el potencial de estar contaminados con Listeria monocytogenes, un organismo que puede causar infecciones graves y, en algunos casos, fatales en niños pequeños, personas mayores y quienes tienen el sistema inmunológico debilitado", se lee en el post de la entidad.

"Aunque las personas sanas pueden sufrir solo síntomas de corta duración como fiebre alta, dolor de cabeza intenso, rigidez, náuseas, dolor abdominal y diarrea, la infección por Listeria puede causar abortos espontáneos y mortinatos entre mujeres embarazadas", añadió FDA, para luego pedir a la población tomar las debidas precauciones.

Vale mencionar que el sorpresivo retiro perjudica a los tamales enviados a los estados de California y Nevada, en Estados Unidos. Asimismo, los productos son pertenecientes a los lotes producidos del 10 de octubre de 2024 al 10 de octubre de 2025.

¿Cuáles son las variedades retiradas tras posible contaminación?

Bajo este contexto, es bueno saber que, entre las variedades expuestas de los tamales figuran los sabores de Roasted Green Chile & Jack Cheese, Black Bean Bonanza & Jack Cheese, Butternut Squash con chiles verdes y queso, BBQ Chipotle Bean & White Cheddar, Mushroom Spinach & Salsa with Two Cheeses.

Asimismo, otras versiones que no incluyen queso. No obstante, no se ha confirmado ninguna persona enferma o que haya sufrido graves consecuencias del producto.