REVOLUCIÓN médica: la FDA aprueba la PRIMERA píldora para adelgazar y cambia para siempre la lucha contra el sobrepeso

La Administración de Alimentos y Medicamentos aprobó oficialmente el primer tratamiento oral para la pérdida de peso basado en un fármaco GLP-1, marcando un antes y un después en el abordaje de la obesidad. La autorización permite el uso de una versión en comprimidos del reconocido medicamento Wegovy, desarrollado por la farmacéutica danesa Novo Nordisk.

Hasta ahora, los pacientes solo podían acceder a este tipo de terapias mediante inyecciones. Con esta decisión, se abre la puerta a un tratamiento menos invasivo y más aceptado por quienes rechazan el uso de agujas.

La nueva píldora para bajar de peso promete resultados similares a las inyecciones, pero sin agujas.

Cómo funciona la nueva píldora para bajar de peso

El medicamento contiene semaglutida, el mismo principio activo presente en las versiones inyectables de Wegovy y en tratamientos como Ozempic. La versión oral se administra de forma diaria y combina el tratamiento farmacológico con dieta y actividad física.

Durante los ensayos clínicos avanzados, los pacientes lograron reducir entre el 14 % y el 17 % de su peso corporal, cifras comparables a las obtenidas con las inyecciones. Además, la FDA avaló su uso por su impacto positivo en la reducción del riesgo de eventos cardiovasculares graves.

Precio, disponibilidad y efectos secundarios

El costo inicial para quienes pagan sin cobertura médica será de 149 dólares mensuales, aunque el valor aumentará en los próximos meses. Los efectos adversos más reportados incluyen náuseas y trastornos gastrointestinales leves, similares a los observados en las presentaciones inyectables.

Desde la compañía aseguran que esta nueva formulación busca ampliar el acceso al tratamiento y mejorar la adherencia de los pacientes a largo plazo.

Competencia y mercado: presión para Eli Lilly

La aprobación fortalece la posición de Novo Nordisk frente a su principal competidor, Eli Lilly, que aún espera el aval regulatorio para su píldora experimental Orforglipron. Mientras tanto, la carrera por dominar el mercado de medicamentos para la obesidad entra en una nueva etapa, con millones de pacientes atentos a una opción más simple y efectiva.

La llegada de esta pastilla no solo redefine el tratamiento del sobrepeso, sino que también podría transformar el negocio global de los fármacos para adelgazar.