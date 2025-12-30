RETIRAN productos por contaminación con heces de ratones y aves: revisa AQUÍ si lo tienes en casa

Una grave alerta sanitaria se activó en Estados Unidos luego de que autoridades federales confirmaran que múltiples productos de uso cotidiano fueron almacenados en un centro con contaminación biológica severa, incluyendo restos de roedores y aves. La medida generó preocupación entre consumidores y comerciantes de varios estados.

El retiro fue ordenado por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos tras una inspección en las instalaciones de la empresa Gold Star Distribution, Inc., ubicada en Minneapolis. Según el organismo, el lugar operaba bajo condiciones consideradas peligrosas para la salud, lo que obligó a retirar del mercado una amplia gama de productos regulados.

Alerta sanitaria por heces de roedores en alimentos.

¿Qué tipo de productos están afectados?

La advertencia abarca medicamentos, dispositivos médicos, alimentos para consumo humano, comida para mascotas, cosméticos y suplementos dietarios que pasaron por el centro de almacenamiento inspeccionado. La FDA confirmó la presencia de heces y orina de roedores, además de excremento de aves, en zonas donde se manipulaban productos sensibles.

Este hallazgo representa una violación directa a las normas federales de higiene, ya que aumenta de forma significativa el riesgo de contaminación cruzada.

Riesgos para la salud

Las autoridades advirtieron que el contacto o consumo de estos productos puede provocar enfermedades graves. Entre los principales peligros se encuentra la Salmonella, una bacteria asociada a roedores y aves que puede causar fiebre, diarrea intensa, vómitos y dolor abdominal.

En niños pequeños, adultos mayores, personas embarazadas o con sistemas inmunológicos debilitados, la infección puede derivar en complicaciones severas e incluso poner en riesgo la vida.

Además, los roedores pueden transmitir leptospirosis, una enfermedad bacteriana que afecta órganos vitales como hígado y riñones, y que puede adquirirse por contacto con orina contaminada.

Medicamentos, cosméticos y mascotas también en riesgo

La FDA alertó que los dispositivos médicos contaminados pueden causar infecciones durante su uso clínico. En el caso de los cosméticos, el riesgo incluye irritaciones, infecciones cutáneas y reacciones adversas, especialmente si se aplican cerca de los ojos.

Los alimentos para mascotas también representan un peligro: pueden enfermar a los animales y, de manera indirecta, afectar a los humanos que los manipulan.

¿Dónde se vendieron estos productos?

Los artículos retirados fueron distribuidos principalmente en Minnesota, aunque también llegaron a comercios de Indiana y Dakota del Norte. Entre los puntos de venta se incluyen supermercados, mercados internacionales, tiendas halal, estaciones de servicio y pequeños negocios de barrio en ciudades como Minneapolis, Saint Paul, Rochester, Bloomington y Fargo.

¿Qué productos no están incluidos?

Gold Star Distribution aclaró que no están afectados los productos congelados o refrigerados que fueron enviados directamente desde fabricantes a los comercios sin pasar por el centro investigado. Sin embargo, todos los demás productos regulados por la FDA almacenados allí deben considerarse potencialmente contaminados.

Recomendaciones urgentes para consumidores

Aunque hasta el momento no se han reportado casos confirmados de enfermedades, la FDA pidió:

No consumir ni utilizar los productos retirados.

Destruirlos de inmediato y no devolverlos al distribuidor.

Consultar a un médico ante cualquier síntoma inusual.

Llevar a las mascotas al veterinario si consumieron los alimentos afectados.

Los efectos adversos pueden reportarse a través del programa MedWatch de la FDA.