ALERTA consumidores: retiran camarones congelados por posible contaminación en 17 estados de EE. UU.
Autoridades ordenaron retirar miles de bolsas de camarones congelados por riesgo sanitario en 17 estados de Estados Unidos.
Las autoridades sanitarias de Estados Unidos anunciaron un nuevo retiro masivo de camarones congelados del mercado por una posible contaminación con material radiactivo. La medida fue confirmada por la Administración de Alimentos y Medicamentos y se suma a una serie de alertas similares registradas en los últimos meses.
La empresa Direct Source Seafood retiró de manera voluntaria cerca de 83.800 bolsas de camarones crudos congelados importados desde Indonesia, que eran comercializados bajo las marcas Market 32 y Waterfront Bistro.
Retiro masivo de camarones congelados por riesgo sanitario.
Qué tipo de contaminación detectó la FDA
Según la FDA, los productos podrían haber sido procesados o almacenados en condiciones insalubres, lo que habría permitido la presencia de cesio-137, un isótopo radiactivo artificial generado por actividades humanas.
Este material, aunque puede encontrarse en niveles bajos en el ambiente, representa un riesgo cuando existe exposición repetida, ya que puede dañar el ADN de las células y aumentar el riesgo de desarrollar cáncer a largo plazo.
Estados y tiendas donde se vendieron los productos
Las bolsas retiradas, de 1 y 2 libras, fueron distribuidas en supermercados de 17 estados, entre ellos:
- Colorado
- Idaho
- Illinois
- Indiana
- Iowa
- Montana
- Nevada
- Dakota del Norte
- Oregón
- Utah
- Wyoming
Los productos estuvieron disponibles en cadenas como Price Chopper, Albertsons, Safeway, Jewel-Osco, Lucky y otras tiendas regionales.
Fechas de venta y consumo preferente
Los camarones retirados del mercado comenzaron a venderse el 30 de junio de 2025 y presentan fechas de consumo preferente que van del 22 al 27 de abril de 2027. Las autoridades recomiendan revisar cuidadosamente el empaque antes de consumir cualquier producto congelado.
No es un caso aislado
Este retiro se suma a otros episodios recientes. En meses anteriores, camarones congelados vendidos en Walmart y tiendas Kroger también fueron retirados por la posible presencia de cesio-137. En algunos casos, las empresas involucradas sacaron del mercado decenas de miles de bolsas a nivel nacional.
Hasta el momento, la FDA informó que no se han reportado enfermedades, pero mantiene la alerta por precaución.
Qué hacer si tienes camarones retirados del mercado
La FDA recomienda no consumir los productos afectados bajo ninguna circunstancia. Los consumidores deben:
- Desechar los camarones de forma segura o
- Devolverlos a la tienda donde fueron comprados para obtener un reembolso completo
Además, es importante limpiar y desinfectar todas las superficies y utensilios que hayan estado en contacto con el producto para evitar contaminación cruzada. Si alguien consumió los camarones y presenta síntomas inusuales, se recomienda buscar atención médica inmediata e informar sobre el retiro del mercado.
