ALERTA consumidores: retiran camarones congelados por posible contaminación en 17 estados de EE. UU.

Las autoridades sanitarias de Estados Unidos anunciaron un nuevo retiro masivo de camarones congelados del mercado por una posible contaminación con material radiactivo. La medida fue confirmada por la Administración de Alimentos y Medicamentos y se suma a una serie de alertas similares registradas en los últimos meses.

La empresa Direct Source Seafood retiró de manera voluntaria cerca de 83.800 bolsas de camarones crudos congelados importados desde Indonesia, que eran comercializados bajo las marcas Market 32 y Waterfront Bistro.

Retiro masivo de camarones congela­dos por riesgo sanitario.

Qué tipo de contaminación detectó la FDA

Según la FDA, los productos podrían haber sido procesados o almacenados en condiciones insalubres, lo que habría permitido la presencia de cesio-137, un isótopo radiactivo artificial generado por actividades humanas.

Este material, aunque puede encontrarse en niveles bajos en el ambiente, representa un riesgo cuando existe exposición repetida, ya que puede dañar el ADN de las células y aumentar el riesgo de desarrollar cáncer a largo plazo.

Estados y tiendas donde se vendieron los productos

Las bolsas retiradas, de 1 y 2 libras, fueron distribuidas en supermercados de 17 estados, entre ellos:

Colorado

Idaho

Illinois

Indiana

Iowa

Montana

Nevada

Dakota del Norte

Oregón

Utah

Wyoming

Los productos estuvieron disponibles en cadenas como Price Chopper, Albertsons, Safeway, Jewel-Osco, Lucky y otras tiendas regionales.

Fechas de venta y consumo preferente

Los camarones retirados del mercado comenzaron a venderse el 30 de junio de 2025 y presentan fechas de consumo preferente que van del 22 al 27 de abril de 2027. Las autoridades recomiendan revisar cuidadosamente el empaque antes de consumir cualquier producto congelado.

No es un caso aislado

Este retiro se suma a otros episodios recientes. En meses anteriores, camarones congelados vendidos en Walmart y tiendas Kroger también fueron retirados por la posible presencia de cesio-137. En algunos casos, las empresas involucradas sacaron del mercado decenas de miles de bolsas a nivel nacional.

Hasta el momento, la FDA informó que no se han reportado enfermedades, pero mantiene la alerta por precaución.

Qué hacer si tienes camarones retirados del mercado

La FDA recomienda no consumir los productos afectados bajo ninguna circunstancia. Los consumidores deben:

Desechar los camarones de forma segura o

Devolverlos a la tienda donde fueron comprados para obtener un reembolso completo

Además, es importante limpiar y desinfectar todas las superficies y utensilios que hayan estado en contacto con el producto para evitar contaminación cruzada. Si alguien consumió los camarones y presenta síntomas inusuales, se recomienda buscar atención médica inmediata e informar sobre el retiro del mercado.