¿Eres indocumentado y pasarás Navidad en EE. UU.? Estos son los lugares más seguros

Estados Unidos alberga millones de inmigrantes que esta Navidad será una muy dura en medio de la hostil política anti inmigración que viene desplegando el gobierno de Donald Trump casi desde hace un año. Los indocumentados son quienes peor lo pasa, pero en esta época de unidad, aún hay lugares seguros con los agentes de ICE o la CBP no pueden alterar, siendo los refugiados idóneos para estas comunidades.

iglesias como refugios para indocumentados en Navidad

Y es que en el espíritu de muchos inmigrantes, particularmente entre los latinos, la Navidad es una de las fechas más esperadas del año, por lo que pasar solos, con temor, si poder salir, arruinaría esta fecha especial. Sin embargo, existen lugares que dan acogida a los ilegales y que, al mismo tiempo son seguros ante las temidas redadas.

En ese sentido, los lugares más seguros para que los ilegales pasen Navidad sin temor a la llegada de ICE o la CBP, a la vez de recibir la bendición de Dios, entonces las iglesias son los lugares más seguros para indocumentados en los Estados Unidos.

En ese sentido, las parroquias y congregaciones son los lugares predilectos por la población de Sudamérica, Centroamérica, el Caribe y México, lugares que, conociendo la realidad para los ilegales, han adaptado sus celebraciones con misas, con liturgia cristiana navideña en espacios cerrados, con actividades no visibles ni en las calles, siempre contando con voluntarios que están alertas a situaciones peligrosas.

ICE y la CBP han hecho que la vida de los indocumentados en EE. UU. sea mucho más difícil.

Asimismo, ofrecen ayudas o alivios para todos los migrantes necesitados que hoy viven en los Estados Unidos:

Entrega de ropa de invierno, mantas, frazadas, para no ser presas de las bajas temperaturas, como para aquellos que aún se están adaptando a los fríos propios del hemisferio norte.

Cena de Nochebuena y Navidad para la comunidad indocumentada, donde se incluyen platos típicos de los países latinos, principalmente.

Reparto de canastas de alimentos, así como pavos que son muy consumidos en estas fechas.

Entrega de regalos para los niños de la casa, así como acompañadas de dinámicas y juegos propios de países latinoamericanos.

También se da apoyo emocional, ya sea en español como en spanglish (mezcla del castellano e inglés), según cada persona requiera.

Posadas, centros comunitarios y organizaciones sin fines de lucro

Además de las iglesias, también son refugios naturales para los ilegales en Estados Unidos, las posadas, las novenas y celebraciones navideñas que aún vigentes en el sur de América, pero siempre con bajo perfil, por lo general en casas privadas, salones parroquiales o centro comunitarios, siempre acompañado de comida típica, así como música propia de estos países.

No menos importante en estas fiestas es el aporte de los community centers y organizaciones sin fines de lucro tiene un rol importante cada diciembre ya que, además de suplir necesidades básicas, dan apoyo con el pago de la renta, el envío de remesas o cobertura de ciertos gastos escolares en lugar de gastarlo en regalos y estos son los servicios que otorgan:

Apoyo con calefacción, con artículos de invierno para familias que recién han llegado a EE. UU. y no cuentan con la ropa adecuada.

Comidas comunitarias, cenas navideñas, un foco de mezcla entre costumbres estadounidenses y tradicionales latinoamericana.

Ser derivado a los servicios legales o sociales integrado por personal que tiene empatía con la realidad de los migrantes latinos en el país.

Banco de empleos pensados para quienes trabajan en construcción, restaurantes, delivery, limpieza, entre otros empleos con largas jornadas.

Realización de evento navideños para los niños, familias, acompañado de actividades culturales en nuestro idioma.

¿Cómo identificar un sitio seguro para pasar Navidad en EE. UU. si eres indocumentado?

Si quieres saber cómo identificar un lugar seguro para pasar la Navidad 2025, entonces toma estas recomendaciones: