Universitario vs UTC: día, hora y canal confirmado para definir al primer lugar del Torneo Apertura

En medio de esta emocionante Liga 1 2026, se pudo conocer la programación de la jornada 7 del Torneo Apertura en el que Universitario será uno de los protagonistas al recibir en el Estadio Monumental de Ate a UTC. Los cremas quieren ser firmes candidatos en el certamen y este compromiso podría definir el primer lugar del campeonato.

¿Cuándo juega Universitario vs UTC?

Este partido entre Universitario vs UTC se juega el próximo sábado 14 de marzo en el recinto deportivo de Ate. Actualmente, a la fecha de la publicación de este artículo, el cuadro cajamarquino es uno de los líderes del Torneo Apertura, por lo que los dirigidos por Javier Rabanal deberán hacer esfuerzos para cortar el buen momento del 'Gavilán del Norte'.

¿A qué hora juega Universitario vs UTC?

El duelo entre cremas y cajamarquinos en el Monumental inicia a partir de las 20:30 horas locales (01:30 horas GMT). De igual manera, te damos a conocer los horarios para los diferentes países del mundo:

México: 19:30 horas

Perú, Ecuador, Colombia: 20:30 horas

Venezuela, Bolivia: 21:30 horas

Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay. Chile: 22:30 horas

¿Dónde ver Universitario vs UTC?

La transmisión del partido del Torneo Apertura 2026 entre Universitario vs UTC se verá por la señal en vivo de L1 MAX (anteriormente Liga 1 MAX) mediante los operadores de Movistar TV, Claro TV, Win, Best Cable y DirecTV.

Universitario es el actual tricampeón del fútbol peruano.

Programación de la fecha 7 del Torneo Apertura 2026

VIERNES 13 DE MARZO

FC Cajamarca vs Comerciantes Unidos - 15:00 horas

SÁBADO 14 DE MARZO

Sport Huancayo vs ADT - 13:00 horas

Juan Pablo II vs Los Chankas - 15:15 horas

Deportivo Garcilaso vs Alianza Lima - 18:00 horas

Universitario vs UTC - 20:30 horas

DOMINGO 15 DE MARZO