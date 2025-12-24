MUCHA ATENCIÓN, inmigrantes: abogada explica qué conductas y tradiciones EVITAR en Navidad debido a las redadas de ICE

La Navidad de 2025 está siendo distinta para muchas familias inmigrantes en Estados Unidos. La posibilidad de operativos migratorios por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha llevado a algunos hogares a reconsiderar la manera de celebrar las fiestas. Las reuniones multitudinarias y las actividades que antes formaban parte de la tradición navideña ahora se viven con cautela, priorizando la seguridad y la discreción.

¿Qué conductas y tradiciones se deben evitar en Navidad debido a las redadas de ICE en Estados Unidos?

Según Noticias Telemundo, numerosas familias han decidido reducir el tamaño de sus reuniones y evitar eventos que puedan atraer la atención de las autoridades. La música alta, los fuegos artificiales y cualquier comportamiento que genere ruido se consideran riesgos innecesarios en un contexto de vigilancia reforzada.

La abogada de inmigración Silvia Mintz explicó a Noticias Telemundo: "Sí, es buena idea que tomen precauciones extra". Mintz subraya que la preocupación no implica dejar de celebrar la Navidad, sino hacerlo con mayor prudencia, evitando situaciones que puedan generar problemas legales o conflictos con vecinos o autoridades locales.

Recomendaciones clave para que los inmigrantes celebren la Navidad con seguridad

La especialista en leyes migratorias ofrece consejos concretos para que las familias disfruten de las fiestas sin exponerse a riesgos:

Evitar el uso de juegos pirotécnicos donde no estén permitidos.

No conducir bajo los efectos del alcohol, ya que cualquier infracción puede tener consecuencias graves.

Respetar todas las normas de tránsito, incluso las más básicas.

Mantener la convivencia vecinal evitando ruidos o altercados.

Priorizar reuniones familiares tranquilas, centradas en la convivencia y sin excesos.

Mintz enfatiza que estas recomendaciones no significan renunciar a las tradiciones:

"Las tradiciones no debemos perderlas, y no debería llamar la atención de Inmigración que las celebremos como lo hacemos en familia. Sin embargo, siempre hay que ser cuidadosos", declaró a Noticias Telemundo.

Celebrar la Navidad con precaución permite que las familias inmigrantes disfruten de sus tradiciones sin poner en riesgo su seguridad ni la de sus seres queridos.