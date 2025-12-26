0

ALERTA de persecución temeraria en Walmart: policía de Laredo arresta a dos personas tras robo, ¿cuánto dinero se RECUPERÓ?

Un intento de robo en Walmart Laredo terminó en una persecución por la autopista 83; la policía detuvo a los sospechosos y recuperó 1,200 dólares en mercancía.

La policía de Laredo detiene a dos individuos tras un robo y persecución en Walmart.
La policía de Laredo detiene a dos individuos tras un robo y persecución en Walmart. | Composición: María Zapata / Líbero
El pasado sábado 20 de diciembre, un intento de robo en un Walmart de Laredo terminó en una peligrosa persecución vehicular, que movilizó a las autoridades locales y culminó con la detención de dos hombres, así como con la recuperación de mercancía robada por un valor de casi $1,200, según reportes oficiales.

Policía de Laredo arresta a dos personas tras robo y persecución en Walmart: ¿cuánto dinero se recuperó?

De acuerdo con KGNS News, los oficiales de policía de Laredo respondieron poco después de las 9:30 p.m. al Walmart EE. UU. ubicado en la US Hwy 83, luego de que el personal de seguridad de la tienda alertara sobre una persona que salió corriendo por una puerta trasera con artículos sustraídos.

Los agentes localizaron una Ford Expedition plateada saliendo del estacionamiento e intentaron detenerla, pero el conductor no acató la orden, lo que dio inicio a una persecución por la zona.

¿Cómo se realizó el arresto de los sospechosos y la recuperación de la mercancía?

Según KGNS News, el vehículo fue finalmente detenido en la cuadra 4100 de la autopista 83. El conductor, identificado como David Reyes, de 28 años, se mostró agresivo verbalmente con los oficiales.

También fue arrestado Isaías Reyes, de 27 años, quien viajaba como pasajero del vehículo. Tras una inspección, la policía recuperó artículos robados de Walmart USA por un valor cercano a $1,200. Ambos hombres enfrentan cargos por robo de propiedad y evasión de arresto con vehículo motorizado.

