Loret de Mola aseguró que cambios de Universitario revivieron a Cristal: "Olieron miedo"

El decepcionante empate de Universitario de Deportes contra Sporting Cristal durante la cuarta fecha del Apertura sigue dando mucho de qué hablar, ya que nadie se explica el planteamiento ni los cambios que hizo el técnico crema, uno de ellos es el periodista Mauricio Loret de Mola.

PUEDES VER: Universitario sumará a futbolista de talla internacional para vencer a Cajamarca de Hernán Barcos

Cambios de Javier Rabanal salvaron a Cristal de la derrota ante Universitario

Durante la última emisión de su programa Desmarcados, Loret de Mola argumentó que los cambios que hizo Rabanal en medio del segundo tiempo le dieron el estímulo necesario a Cristal para tomar el coraje de empatar el marcador cuando parecía un partido cerrados.

Por ello, el hombre de prensa no se guardó nada en su reflexión: "Creo que en algún punto, Rabanal con sus cambios transmitió miedo ¿Y qué pasó del otro lado? Autouri olió sangre. Castillo, Murrugarra, Ancajima, Flores ¿Qué mensaje te estoy a ti, Autuori?"

Ante esto, Mauro Cantoro responde: "defensivo", pero Loret de Mola expande aún más su idea: "¿Qué hicieron los jugadores de Cristal? Olieron miedo. La U reculó".

Los panelistas convinieron que la línea de es algo rarísimo de ver en Universitario, que era un plan para que cerrar el partido: "¿Para qué colocas un 5-4-1 en un partido sobre la marcha? para cerrar, para buscar líneas juntas, entre la volante y la defensa de la U había una vida de espacio", dijo el periodista.

Qué partido le toca a Universitario de Deportes por la fecha 5 del Torneo Apertura

Universitario tiene otro partido clave este domingo 1 de marzo desde las 5:00 p.m. en el Estadio Monumental donde los cremas van a enfrentarse a FC Cajamarca donde juega Hernán Barcos, goleador de ese equipo, pero también goleador del Apertura.

Universitario necesita sumar de tres de forma continuada si no quiere quedarse relegada en el topa de la tabla de posiciones donde, de momento, Alianza Lima y UTC dominan con 10 puntos y que en la quinta fecha ambos elencos se verán las caras en Cajamarca.