Evita hackers en tus chats de WhatsApp con este truco desconocido desactivando esta función en pocos pasos

En la actualidad, WhatsApp cuenta con poco más de 2.7 mil millones de usuarios que emplean este servicio de mensajería, por lo que Meta se ha dado a la labor de desarrollar sistemas de seguridad efectivos para evitar la intrusión de ciberdelincuentes, pero los estafadores se las ingenian para realizar sus fechorías en línea. Por ello, si quieres mantener seguras tus conversaciones aquí te enseñaremos a desactivar una función clave que pocos conocen.

Hackers quieren acceder a tus chats de WhatsApp

Y es que uno puede pensar que los estafadores son cosa menor, pero nada más alejado de la realidad, porque estos delincuentes buscan vulnerar nuestras cuentas, robar información personal, hasta suplantar identidades para realizar toda serie de crímenes.

Sin embargo, hay candados que los usuarios no activan por desconocimiento y son estos permisos donde los ciberdelincuentes aprovechan para filtrar nuestra privacidad, por lo que es necesario curtirse en las configuraciones que modificar para robustecer la seguridad de la app de Meta.

Ante esto, hay una función que debemos desactivar, es de las más utilizadas y se basa en la descarga automática de archivos, aquella que está activada por defecto por lo que no le tomamos mucha importancia, pero, ¿de qué trata? Simple, que los documentos, fotos, audios y videos se guarden de forma directa en tu celular sin que tú des autorización para ello.

Cómo desactivar función para evitar hackers en tus chats

Esta función nos facilita la vida, pero también es una ventana abierta a archivos maliciosos que pueden contener virus o malwares que tendrán como objetivo hackear nuestras contraseñas personales.

Desactivarlo no te tomará mucho tiempo y lo lograrás así, tanto en teléfonos Android como en iPhone:

En Android

Ingresa a WhatsApp en tu teléfono Android.

Pulsa los tres puntos verticales en la parte superior derecha.

Baja hasta Ajustes.

Una vez dentro, accede a Chats.

Desactiva Visibilidad de archivos multimedia.

Con ello los archivos ya no se guardarán automáticamente, sino que tú tendrás que hacerlo de forma manual.

En iPhone