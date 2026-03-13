¿No te gusta Meta AI en WhatsApp? Desactívalo en pocos pasos con esta guía rápida
Meta AI es la inteligencia artificial integrada en aplicaciones de uso masivo como Facebook, Instagram, pero también WhatsApp. Sin embargo, a algunos les incomoda esta herramienta.
Meta dio grandes pasos en 2023 cuando, de forma gratuita, implementó Meta AI, su propia inteligencia artificial, en sus aplicaciones WhatsApp, Instagram y Facebook, llevando esta herramienta a un público más masivo, siendo desde entonces, en muchísimos casos, una gran ayuda para usuarios que buscan información de todo tipo, crear imágenes, videos o, simplemente, conversar con este chatbot.
Meta AI molesta a no pocos usuario de WhatsApp
En el caso de WhatsApp, Meta AI se encuentra con el ícono de un circulo azul al lado derecho de la pantalla, ubicación que ha traído más de una polémica, porque no pocos han señalado que les cuesta abrir una conversación sin dejar de presionar esta herramienta.
Ante esto, más de uno se pregunta si es posible desactivar Meta AI de WhatsApp, ya sea porque no la usan, porque les parece molesta o porque temen que la IA va a recopilar información personal. Aclarar cada uno de esos puntos merece una nota aparte, pero lo cierto es que no es posible eliminar esta función de tu app de mensajería.
Por medio de un código base está integrada en la app para Android y iPhone, por lo que es cas imposible desinstalarla, pero, existen alternativas para reducir lo más que se pueda su visibilidad mientras usas WhatsApp y que esta no se entrometa en tus chats personales.
WhatsApp incluye Meta AI de forma integrada en su sistema
Cómo limitar la presencia de Meta AI en WhatsApp
Uno de los pasos esenciales a seguir es borrar o archivar el chat con el bot, con ello eliminarás la conversación de la lista principal manteniendo tus conversaciones alejadas de esta IA. Hacerlo es muy simple: entra en la conversación, presiona el botón de opciones, escoge Eliminar chat o Eliminar conversación.
Otra opción es archivar el chat, ¿Qué hace esto? lo lleva a la sección de chats archivados retirándolo de la lista general (el bot seguirá disponible de forma manual si lo buscas por tu propia cuenta).
También podemos silenciar Meta AI. En la conversación presiona el nombre de la IA para acceder a las opciones de notificaciones, allí puedes elegir Silenciar siempre, con ello Meta AI no te enviará notificaciones en ningún momento hasta que tú lo permitas otra vez.
Para los grupos de WhatsApp existe la función de Privacidad mejorada del chat, la que se encuentra y activa en las opciones de cada grupo, teniendo por finalidad bloquear el uso de funciones de inteligencia artificial en estos espacios.
