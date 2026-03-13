La función secreta de WhatsApp para detectar enlaces peligrosos y evitar que los abras: ¿Cómo funciona?

En el mundo de hoy, la amenaza de la ciberdelincuencia es un problema real y que cada vez está en alza. Ante esto, aplicaciones como WhatsApp cuentan con funciones y herramientas para darle un plus a la seguridad de sus usuarios. En el caso que nos compete, se trata de la inteligencia artificial detectando potenciales fraudes.

WhatsApp te alertará sobre posibles enlaces peligrosos

Pero, ¿Cómo funciona? Pues desde Meta han impulsado la manera de detectar links maliciosos, pero no solo eso, también darle una alerta a los usuarios de esta aplicación de mensajería. Esta se basa en el accionar de la inteligencia artificial, la cual analizará diversos factores para llegar a la conclusión sobre una potencial amenaza.

Y es que no solo actúa bloqueando automáticamente los enlaces peligrosos, sino también analiza el contexto, también los patrones de comportamiento previo a los enlaces que pueden afectar a los usuarios de WhatsApp: entre estos, la procedencia geográfica, solicitud de vinculación, historial de actividad del dispositivo que intenta conectarse. Todo ello para verificar si los parámetros son los regulares.

WhatsApp cuenta con más de 2,7 mil millones de usuarios en todo el mundo.

Pero, ¿qué sucederá si WhatsApp detecta un enlace malicioso? El sistema lanza una advertencia en la pantalla, previniendo sobre la amenaza y dándole a la persona la posibilidad de continuar o bloquear el número en cuestión.

Cómo activar la función para que WhatsApp te alerte sobre fraudes

Ahora, si quieres saber cómo activar esta función, no necesitarás recurrir a aplicaciones de terceros, todo lo conseguirás desde la propia aplicación de Meta, la cual conseguirás con los siguientes pasos: