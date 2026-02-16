- Hoy:
El útil truco de WhatsApp para ocultar conversaciones sin archivarlas ni eliminarlas: válido para iPhone y Android
Si no quieres que nadie vea una conversación importante o muy personal, entonces este truco de WhatsApp te será de gan ayuda. Se consigue en muy poco pasos.
WhatsApp es el éxito mundial que es, entre otras cosas, porque nos permite comunicarnos con nuestros contactos o hacer negocios por esta aplicación de mensajería, por lo que en el tiempo ha desarrollado diversas opciones para mejorar el uso de este servicio de Meta, dándonos la chance, por ejemplo, de poder ocultar conversaciones si eliminar o archivar conversaciones.
Y es que sucede que, en más de una ocasión, queremos mantener una conversación en tal reserva que no deseamos que otra persona que no sea nosotros no la puedan ver. Meta ha pensado en esto, por lo cual ha puesto al servicio de los usuarios algunas configuraciones para ocultar los chats sin tener que borrarlos.
Por ello, esto es lo que debes hacer para conseguirlo en pocos pasos:
- Ve a WhatsApp en tu celular Android o iPhone.
- Selecciona los tres puntos y luego ingresa a Ajustes.
- Busca Privaciad y luego Bloqueo de aplicación.
Un siguiente paso para hacerlo debes hacer lo siguiente
- ingresa a WhatsApp
- Escoge un chat o grupo, presiona por 2 segundos.
- Selecciona los tres puntos.
- Se desplegará un menú, debes escoger Restringir chat.
- Aprieta en Continuar.
- El sistema te pedirá colocar un código, el que tu quieras, luego pulsa en Continuar.
- El chat desaparecerá, pero aparecerá una nueva opción en la parte superior, Chat restringido.
- solo se abre utilizando el código que estableciste unos pasos antes.
Una tercera forma la as a conseguir de la siguiente manera:
- Ingresa a WhatsApp.
- Selecciona la pestaña de Chat restringido.
- Vas hacia la parte de arriba en Ajustes.
- Luego, debes escoger Ocultar chat restringido.
- Establece un código secreto.
- Cuando vuelves hacia atrás ya no verás la opcióin de Chat restringidido.
