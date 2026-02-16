¿Es mejor comprar el Huawei Pura 80 Pro que el iPhone 17 Pro? El celular con la mejor cámara del mundo para muchos

Si eres un aficionado a la tecnología, si te gustan los celulares potentes, la gama alta, si eres lo que le toman tiempo y dedicación a sacar fotografías de alta calidad, entonces tu primera opción tiene que ser el Huawei Pura 80 Pro, un smartphone lujoso, con materiales top, pero con prestaciones de potencia elevadísima y que ha bajado de precio en 2026.

Huawei Pura 80 Pro, pura ultra poderoso y procesador potente

Este celular chino nos abre las puertas con su parte trasera de cristal templado, además de una pantalla OLED LTPO de 6,8 pulgadas con resolución de 2848 x 1276 píxeles, además de una tasa de refresco de 120 hercios, unos 3000 nits de brillo máximo, además de protección contra caídas con Kunlun Glass de segunda generación.

En cuanto al procesador del Huawei Pura 80 Pro, nos encontramos con un chip hecho por los propios chinos con el Kirin 9020, el mismo del buque insignia de Huawei, el Pura 80 Ultra, el cual nos dará un rendimiento notable, así como gran eficiencia, la cual está acompañada con su RAM de 12GB para no tener lags ni reinicios, a la vez de 512GB de memoria interna.

Huawei Pura 80 Pro, batería todo terreno y software personalizable con servicios de Google

Su batería no es enorme, pero supera el estándar actual con sus 5170mAh para utilizarlo por casi un día completo y soportando carga rápida de 100W, pero también carga inalámbrica en los 80W, algo que casi ningún fabricante ofrece.

Por otro lado, el sistema operativo del Huawei Pura 80 Pro viene con EMUI 15.0 de salida el cual ofrece al usuario una experiencia sumamente positiva en el uso diario, así como diversas posibilidades de personalización, para muchos el interfaz recuerda a iOS, además de funciones IA cuyo acceso es rápido, principalmente, por el botón que lleva a este apartado.

SI te preguntas si se pueden descargar aplicaciones de Google, aún hay inconvenientes, pero no como los de años anteriores, ya que ahora puedes acceder a versiones oficiales de YouTube, Maps, Gmail, Chrome desde la propia App Gallery por medio de aplicaciones como MicroG.

Huawei Pura 80 Pro, fotos profesionales insuperables

En cuanto al apartado fotográfico, este celular destaca del resto y con creces pues su sensor principal de es un lente de 1 pulgada con 50 MP con apertura variable, seguido de un ultra gran angular de 40 MP, teleobjetivo de 48 MP que nos dará gran detalle, mientras que el selfie es de 13 MP con enfoque automático, que dejan atrás a lo hechos por Samsung y Apple en el mismo aspecto.

Huawei Pura 80 Pro, precio en 2026

Si quieres comprarte este 2026 el Huawei Pura 80 Pro, aprovecha ahora que ha bajado de precio desde los US$937 a US$1,295 dólares dependiendo de la versión. En Perú, por otro lado, se encuentra desde los 3,499 soles, en tanto que en México va a partir de los 19,000 pesos mexicanos.