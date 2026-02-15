¿Es el Huawei Nova 14 el mejor gama media? Barato, triple cámara, procesador con IA, carga en minutos y acceso a apps de Google

Huawei, el gigante tecnológico chino, no se detiene y apuesta por seguir golpeando el mercado occidental para recuperar el sitial que tuvo hasta hace 5 años. Por eso, el poderoso Huawei Nova 14 se alza como si no la mejor, uno de los mejores exponentes de la gama media, al punto que incluye una pantalla OLED en un sector donde predominan el AMOLED o POLED.

Huawei Nova 14, pantalla premium y procesador para jugar

Con 192 gramos a cuestas, el Huawei Nova 14 nos abre las puertas con su parte trasera hecha en cristal templado, mientras en la delantera destaca el panel OLED de 6,7 pulgadas con resolución FullHD+ de 2412 x 1084 píxeles, junto con tasa de refresco de 120 hercios para tener soberbia fluidez, con brillo máximo de 1200 nits y protección contra golpes y caídas.

En cuanto al rendimiento, este Huawei nos presenta el chip propio HiSilicon Kirin 8000 que fue creado para, en su rango de precio, sea capaz de funcionar de forma fluida juegos, acciones demandantes. Su RAM es asombroso con 12GB LPDDR4X, mientras que su memoria interna es de 256GB.

Huawei Nova 14, cámara de alta gama y batería que carga en pocos minutos

Sus cámaras son de lo mejorcito que encontrarás en la gama media. En la parte trasera tiene triple sensor, con 50 MP con apertura focal f/1,9 en la principal, ultra gran angular/macro de 8 MP con apertura f/2.2, telefoto de 12 MP con zoom óptico 3X que puede llegar hasta los 30X, la frontal es un ultra gran angular de 50 MP de 100 grados con apertura f/2.4. La grabación de video alcanza los 4K a 30fps.

La batería también es otra de las grandes apuestas de Huawei con el Nova 14, pues pese a su precio y calidad estamos ante una autonomía de 5500mAh. Pero, eso no es todo, ya que su carga rápida SuperCharge de 100W, es decir, que el terminal estará listo en 25 minutos al 100 por ciento.

Huawei Nova 14, software personalizable y con acceso a servicios de Google

Su sistema operativo es EMUI 14.2 basado en Android y con actualizaciones para software como parches de seguridad hasta los 4 años. Este sistema operativo es muy versátil y con varias opciones de personalización, además que puedes descargar apps de Google oficiales como Maps, YouTube, Gmail, entre otros desde la App Gallery de Huawei, por medio de MicroG.

Huawei Nova 14, precio en 2026

Si quieres adquirir el Huawei Nove 14 este 2026, entonces en mercados internacionales tiene un costo de US$500 dólares, pero en países como Perú se encuentra desde los 1,299 soles.