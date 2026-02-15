El Xiaomi 17T Pro a la vuelta de la esquina: cuál será su precio, cuándo salen y todas sus características filtradas

Los actuales reyes de la gama alta económica, sin duda alguna, son el Xiaomi 15T y Xiaomi 15T Pro, pero la compañía china ya alista todo para este 2026 lanzar a sus sucesores: los Xiaomi 17T y Xiaomi 17T Pro. Si te preguntas el por qué de esto cuando la nomenclatura que sigue es la 16, pues la respuesta es simple: la marca dará el mismo salto que hizo con el 17 Pro Max y 17 Ultra.

Xiaomi 17T Pro: cuándo sale

De acuerdo a información dada por portales como mundoxiaomi.com, los Xiaomi 16T están prácticamente descartados, por lo que lo siguiente será el 17T y 17T Pro y, estos no son rumores, sino hecho concretos, porque, el Xiaomi 17T Pro has fue registrado en la base de datos de GSMA, pero ¿Qué significa esto?

Que el teléfono ya existe como producto dentro del ecosistema de la marca china, lo que confirma al 100 por ciento lo que se rumoreaba a durante el último trimestre de 2025, que se saltarían el 16 para ir directamente al Xiaomi 17T Pro, el cual está llamado a ser un "flagship killer" por sus características super top, pero con precios muy reducidos.

Sin embargo, mundoxiaomi.com asegura que los modelos que se han filtrado empiezan con 2602, lo que podría hacer referencia a febrero de 2026, deslizando que en este mes del año cabría la posibilidad de pensar en el lanzamiento de este modelo, una fecha muy temprana si la comparamos con septiembre de 2025 cuando salieron los Xiaomi 15T y Xiaomi 15T Pro. Aunque, siendo honestos, esto es casi imposible que ocurra.

El xiaomi 15T y 15T Pro son los actuales reyes de la gama alta económica, pero habrá sucesor con el Xiaomi 16T y 16T Pro. (Foto: Weibo)

Xiaomi 17T Pro: características filtradas

En ese sentido, algunas de las especificaciones filtradas del Xiaomi 17T Pro modelo 2602EPTC0G, vendría con un procesador MediaTek Dimensity 9500, pero el 17T con el Dimensity 8500. En China, el modelo más avanzado llevará por nombre REDMI K90 Ultra con el chipa MediaTek Dimensity 9500.

Sin embargo, hay noticias que no van a gustar a los fans, porque la cámara del modelo 17T Pro no presentará cambios verdaderamente importantes, ya que según Mi Code, el sensor principal será de 50 MP, teleobjetivo de 50 MP, ultra gran angular de 12 MP y frontal de 32 MP, es decir, las diferencias serán de OVX8000 en el teléfono estándar y OVX9100 en el Pro.

En cristiano, contaremos con una buena configuración, pero no habrá innovación real respecto a la generación actual. Este 2026 no habrá evolución en las cámaras, lo que podría dejar la puerta abierta para que Samsung saque ventaja en este segmento con su modelo S26 FE.

Pero, en la batería será otro el cantar, pues si bien todo indica que el 17T base tendrá autonomía de 6500mAh con carga rápida de 67W, sobre el 17T Pro no tenemos información precisa, pero podría repetir lo de la serie 15T donde ambos modelos compartían la misma cantidad de autonomía.

Un dato curioso es que la contraparte china del 17T Pro, es decir, el REDMI K90 Ultra incorporaría un sistema de refrigeración con ventilador en el módulo trasero, pero la versión global no contará con el.