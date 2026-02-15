¿Qué tan recomendable es el Honor 400 Lite en 2026? pantalla FHD, cámaras 108MP y buen procesador por menos de 300 dólares

Honor es otro de los nombres que se ha posicionado en el gusto de los usuarios en todas las gamas, desde la de entrada hasta la más top. En la actualidad, uno de sus dispositivos más buscado es el Honor 400 Lite, un celular que destacas en casi todos sus apartados como su panel AMOLED, batería grande y fotos a 108 megapíxeles.

Honor 400 Lite: principales características

El Honor 400 Lite tiene un peso de 171 gramos, contando con un panel AMOLED de 6,7 pulgadas con resolución FullHD+ de 2412 x 1080 píxeles, con 348 de densidad de píxeles por pulgada, tasa de refresco de 120 hercios, así como brillo máximo de 3500 nits y resistencia al agua con certificación IP64/IP65.

Por parte del procesador, nos encontramos con el MediaTek Dmensity 7025 Ultra, junto con RAM de 8GB, a la vez de memoria interna que llega a los 256GB. Su batería es de 5230mAh para usarlo todo el día y con carga rápida de 35W, lo que garantizas estar listo al 100 por ciento en unos 60 minutos.

La fotografía tiene mucho músculo con su cámara principal de 108 MP con apertura focal f/1,75, gran angular de 5 MP f/2,2 y frontal de 16 MP, pero el video queda mucho a deber ya que solo alcanza los 1080 a 30fps.

Asimismo, cuenta con MagicOS 9 basado en Android 15 que, además viene con Honor AI incorporado, la inteligencia artificial de la marca china, así como contar con 6 años de actualizaciones, tanto para lo que es el sistema operativo, como para los parches de seguridad.

Honor 400 Lite, precio en 2026

Si quieres comprarte el Honor 400 Lite este 2026, debes saber que actualmente tiene un costo en el mercado internacional que va entre los US$294 dólares, pero en países como México va desde los 6,999 pesos mexicanos, en tanto que en Perú a partir de los 1,039 soles a los 1,399 soles.