- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla de la Liga 1
- Alianza Lima
- Universitario
- Sporting Cristal
- Boca Juniors vs Platense
- Cruz Azul vs Tigres
- Sport Huancayo vs Cajamarca
- Melgar vs Moquegua
- Liga Peruana de Vóley
¿Qué tan recomendable es el Honor 400 Lite en 2026? pantalla FHD, cámaras 108MP y buen procesador por menos de 300 dólares
Este celular chino es uno de los más buscados por los usuarios en 2026 por sus prestaciones asombrosas y precio atractivo. Además, incluye inteligencia artificial.
Honor es otro de los nombres que se ha posicionado en el gusto de los usuarios en todas las gamas, desde la de entrada hasta la más top. En la actualidad, uno de sus dispositivos más buscado es el Honor 400 Lite, un celular que destacas en casi todos sus apartados como su panel AMOLED, batería grande y fotos a 108 megapíxeles.
PUEDES VER: El Motorola Edge 60 Pro ha bajado de precio en 2026: pantalla POLED, batería de 6000mAh y fotos Sony de 50MP
Honor 400 Lite: principales características
El Honor 400 Lite tiene un peso de 171 gramos, contando con un panel AMOLED de 6,7 pulgadas con resolución FullHD+ de 2412 x 1080 píxeles, con 348 de densidad de píxeles por pulgada, tasa de refresco de 120 hercios, así como brillo máximo de 3500 nits y resistencia al agua con certificación IP64/IP65.
Por parte del procesador, nos encontramos con el MediaTek Dmensity 7025 Ultra, junto con RAM de 8GB, a la vez de memoria interna que llega a los 256GB. Su batería es de 5230mAh para usarlo todo el día y con carga rápida de 35W, lo que garantizas estar listo al 100 por ciento en unos 60 minutos.
La fotografía tiene mucho músculo con su cámara principal de 108 MP con apertura focal f/1,75, gran angular de 5 MP f/2,2 y frontal de 16 MP, pero el video queda mucho a deber ya que solo alcanza los 1080 a 30fps.
Asimismo, cuenta con MagicOS 9 basado en Android 15 que, además viene con Honor AI incorporado, la inteligencia artificial de la marca china, así como contar con 6 años de actualizaciones, tanto para lo que es el sistema operativo, como para los parches de seguridad.
Honor 400 Lite, precio en 2026
Si quieres comprarte el Honor 400 Lite este 2026, debes saber que actualmente tiene un costo en el mercado internacional que va entre los US$294 dólares, pero en países como México va desde los 6,999 pesos mexicanos, en tanto que en Perú a partir de los 1,039 soles a los 1,399 soles.
- 1
El Motorola Edge 60 Pro ha bajado de precio en 2026: pantalla POLED, batería de 6000mAh y fotos Sony de 50MP
- 2
¿Qué tan bueno es el Motorola G96 con procesador Snapdragon, batería de 5500mAh, pantalla rápida de 144Hz y precio barato?
- 3
¿Qué precio tiene el iPhone 17 Pro en 2026, el teléfono con el chip A19 Pro y las mejores cámaras con calidad 4K?
Notas Recomendadas
Ofertas
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
Cuponidad Productos
Colección de 8 piezas especializadas marca OSTER
PRECIOS/ 12.90
PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO
PRECIOS/ 43.90
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90