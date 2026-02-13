El Honor Magic 8 Lite es el más fino del mundo y está barato: batería de 8300mAh, pantalla AMOLED gigante y fotos de 108MP

El Honor Magic 8 Lite es la propuesta de la marca china para emplazar a las marcas conocidas en la gama media. Su propuesta mantiene los argumentos de la generación pasada, pero lo mejora mucho más haciendo de este dispositivo un tanque en varios apartados.

Características del Honor Magic 8 Litre

Este Honor viene con pantalla AMOLED de 6,79 pulgadas con resolución de 2640 x 1200 píxeles, junto con tasa de refresco de 120 hercios, a la vez de 6000 nits de brillo pico.

En cuanto a la resistencia tiene certificado de cinco estrellas SGS para aguantar caídas de 2,5 metros, así como certificación IP69K, para resistir presiones de agua extrema y sumergirlo sin problemas. Del mismo modo, viene con el Snapdragon 6 Gen 4 como procesador, con RAM de 8GB, así como memoria interna 256GB y 512GB.

Su batería es insuperable en su batería enorme de 8300mAH hecha de silicio-carbono garantizando un funcionamiento a uso intenso, además de traer 66W de carga rápida.

Su sistema operativo el el MagicOS 9.0 basado Android basado en Android 16, así cómo 5 a 6 años de actualizaciones tanto para el software como para los parches de seguridad.

Finalmente, sus cámaras harán buen trabajo, por lo que el lente principal es de 108 MP, así como gran angular de 5 MP, frontal de 16 MP.

Precio en 2206

El precio del Honor Magic 8 Lite es de US$300 a US$500 dólares, pero en países como Perú desde los 1,329 soles; en México partiendo desde los 8,999 pesos.