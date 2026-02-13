¿Merece la pena el Huawei P70 en 2026? Cámaras profesionales, RAM de 12GB, memoria de 1TB y servicios de Google de fácil acceso

El fabricante chino Huawei no deja de fabricar smartphones de altísima calidad que lanzan al mercado occidental, sabiendo que, tarde o temprano, recuperarán esa cuota de mercado que perdieron en 2020 por las sanciones impuestas por Estados Unidos, por lo que en ese sitial de privilegio está en Huawei Pura 70.

Huawei Pura 70, pantalla top, procesador rendidor y fotos de altísimo nivel

Para comenzar, debemos decir que este incluye pantalla con tecnología AMOLED LTPO de 6.6 pulgadas con resolución FullHD+ de 2760 x 1256 píxeles, así como tasa de refresco de 120 hercios, soberbia resistencia a caídas con Kunlun Glass, mientras que su procesador es el Kirin 9010 de fabricación propia junto a RAM de 12 GB, así como memoria interna de 256GB, de 512GB, de 1TB.

En cuanto a la fotografía, el Huawei Pura 70 nos trae tres sensores traseros, con el principal con 50 MP con apertura f/1.4, gran angular de 13 MP con apertura f/2.2, teleobjetivo de 12MP con apertura f/3.4, a la vez de frontal de 13 MP con apertura f/2.4.

Huawei Pura 70, buen software y batería para todo el día

En cuanto a su sistema operativo, este Huawei Pura 70 vino desde la salida con el HarmonyOS 4.2, recibiendo unos 4 años de actualizaciones, para lo que es el software, pero también para los parches de seguridad.

La batería, por su parte, nos trae autonomía de 4900mAh que, puede parece insuficiente hoy, pero está muy bien balanceado con carga rápida de 66W, a la vez de carga inalámbrica de 50W, pero también carga inversa de 7,5W y, eso sí, el cargado incluido en la caja, algo que siempre se agradece.

Entre otras especificaciones, nos topamos con WiFi 6, pagos en NFC, Bluetooth 5.2, USB C 3.1, altavoces estéreo, sensor de huellas bajo loa pantalla y resistencia al agua con certificación IP68.

Huawei Pura 70, precio en 2026

En 2026, el Huawei Pura 70 tiene un costo en el mercado internacional desde los US$600 dólares a US$750 dólares. Por su parte, en mercados como Perú lo encuentras desde los 2000 soles, en tanto que en México, este celular valdría unos 10,500 a 15,000 pesos.