¿Qué precio tiene el Samsung S25 Ultra, el teléfono premium con pantalla AMOLED, software de 5 estrellas y procesador súper rápido?

Quedan muy pocas semanas para que sea lanzado de forma oficial el Samsung S26 Ultra, el nuevo buque insignia de la compañía surcoreana, por lo que otros voltean a mirar al Galaxy S25 Ultra, en especial si es que su costo en los mercados internacionales y locales han bajado de precio.

Samsung S25 Ultra, características y especificaciones

Para comenzar, el Samsung S25 Ultra nos trae una pantalla AMOLED LTPO de 6,9 pulgadas con resolución QuadHD+, a la vez de 120 hercios como tasa de refresco, 2600 nits, protección anticaídas Gorilla Glass Armor 2 y resistencia al agua con certificación IP68.

En cuanto a su procesador, nos topamos con el Qualcomm Snapdragon 8 Elite, a la vez de ir acompañado con RAM de 12GB, mientras que la memoria interna es de 256GB, de 512GB y de 1TB., Su batería es de 5000Mah con carga rápida de 45W (para cargar al 100 por ciento a menos de una hora), también trae 15W de carga inalámbrica.

En cuanto al sistema operativo, el Samsung S25 Ultra nos trae One UI 7 basado en Android 15, uno de los mejores, va sólido, rápido y sin contratiempos dando una experiencia muy premium en su uso diario. Viene con Galaxy AI, así como 7 años de actualizaciones para software y parches de seguridad.

En cuanto a la fotografía, el S25 Ultra nos trae cuatro sensores traseros, con el principal de 200 MP, teleobjetivo de 50 MP con zoom óptico de 5X, teleobjetivo de 10 MP con zoom óptico de 3X, así como ultra gran angular de 50 MP y lente frontal de 12 MP. PO su parte, el video alcanza los 8K a 30fps, pero en los 4K llega a los 120fps.

Samsung S25 Ultra, precio en 2026

A un año de su lanzamiento a inicios de 2025, el Samsung S25 Ultra ya ha experimentado fuertes rebajas, por lo que en la actualidad lo encuentras entre los US$900 dólares a US$1049 dólares; mientras que en países como México desde los 18,000 pesos, en tanto que en Perú a partir de los 3,550 soles.