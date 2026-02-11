- Hoy:
¿Vale la pena comprar el Samsung A56 en 2026? IA, pantalla AMOLED, fotos semipro de 50 MP y actualizaciones por muchos años
Para muchos, el Samsung A56 se mantiene como uno de los mejores gama media del momento y aquí conoceremos todas sus prestaciones que lo hacen de los favoritos del público.
Si bien Samsung cada vez más se especializa en su segmento premium, el fabricante surcoreano sigue potenciando su presencia en la gama media, por eso que a nadie le sorprende que el Galaxy A56 se mantenga en el podio de los mejores en este segmento, al menos hasta la salida de que será su sucesor: el A57.
Samsung A56, pantalla AMOLED y procesador hecho en casa muy competente
Este celular asiático tiene un peso de 198 gramos que contienen un panel AMOLED de 6,7 pulgadas acompañado con resolución FullHD, a la vez con tasa de refresco de 120 hercios para un desplazamiento fluido, potenciado con Vision Booster, brillo máximo de 1200 nits, protección anticaías con Corning Gorilla Glass Victus+ y resistencia al agua con certificación IP67.
El Samsung A56, pese a no tener un chip Snapdragon, viene con el Exynos 1580 como procesador que ha probado ser sumamente confiable con tareas de alta demanda de recursos. Su RAM es de 8GB, así como su memora ROM de128GB y 256GB.
Samsung A56, lo mejor que tiene: cámaras fotográficas y sistema operativo
Su cámaras son otro de los puntos fuertes de este smartphone, pues nos topamos con un sensor principal de 50 MP, gran angular de 12 MP, macro de 5 MP y frontal de 12 MP; mientas que su grabación de video alcanza los 4K a 30fps.
No menos importante es que el Samsung A56 cuenta con OneUI 7 basado en Android 16, uno de los sistemas operativos más competentes del planeta. Su política de actualizaciones es generosa con 6 años tanto para el sosftware, lo mismo que para los parches de seguridad y, por si fuera poco, Galaxy AI, la asombrosa inteligencia artificial de la compañía surcoreana.
Su batería es de 5000mAh, por lo que te durará para todo el día de uso intenso, pero también contarás con una carga rápida de 45W, por lo que el dispositivo estará cargado al 100 por ciento en unos 55 minutos.
Samsung A56, precio del gama media asiático en 2026
En la actualidad, en 2026, el Samsung A56 lo puedes encontrar en el mercado internacional alrededor entre los US$300 dólares y los US$370 dólares. Por su parte, en México lo venden desde los 7,299 pesos, en tanto que en Perú a partir de los 1124 soles.
