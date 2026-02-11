El Xiaomi 14T ha bajado de precio en 2026: pantalla AMOLED 144Hz, 16GB RAM y procesador MediaTek ULTRA

Xiaomi tiene un amplísimo catálogo que abarca gamas para todos los gustos y bolsillos, esto ha sido tan alabado como duramente criticado, pero el segmento de la gama alta económica es una de sus especialidades, por lo que la marca china cuenta con modelos súper poderosos, entre ellos el Xiaomi 14T de 2024 que, no solo es altamente potente, también se mantiene como uno de los más buscados este año.

Xiaomi 14T, pantalla premium y procesador para todo uso

El Xiaomi 14T nos abre las puertas con una poderosa pantalla de 6,67 pulgadas con tecnología AMOLED con resolución 1.5K de 2712 x 1220 píxeles, a la vez de una descomunal tasa de refresco con sus 144 hercios, 4000 nits de brillo máximo, compatibilidad con contenido en HDR10+, Dolby Vision y resistencia al agua con certificación IP68.

En cuanto al rendimiento, este celular nos trae el MediaTek Dimensity 8300 Ultra, comparable al Snapdragon 7 Gen 3, por lo que el dispositivo está listo y preparado para correr juegos demandantes a nivel gráfico, pero también aplicaciones pesadas. Su RAM es de 12GB y 16GB, mientras la memoria interna dispone de dos versiones: de 256GB y 512GB.

Xiaomi 14T, cámaras con gran nitidez y batería todo el día y un poco más

Uno de los puntos más fuertes son sus sensores fotográficos, ya que el Xiaomi 14T incluye una cámara principal de 50 MP, telefoto de 50 MP, gran angular de 12 MP y frontal de 32 MP con los cuales podrás obtener instantáneas de muchísimo nivel con gran calidad de brillo y nitidez, inclusive, en condiciones de poca luz. La grabación de video alcanza los 4K a 60fps (principal y teleobjetivo).

Puedes usar este teléfono por grandes espacios de tiempo durante el día gracias a su batería de 5000mAh y con carga rápida de 67W, por lo que el celular estará cargado al 100 por ciento en unos 45 minutos, aproximadamente.

Este Xiaomi 14T vino de salida con el HyperOS basado en Android 14, el mismo que posee 4 años de actualizaciones para el sistema de seguridad, mientras que aplica 5 años para actualizar todos los parches de seguridad.

Xiaomi 14T, precio del smartphone chino en 2026

En la actualidad, el Xiaomi 14T 5G tiene un costo aproximado de US$450 dólares, a veces menos, pero en países como Perú lo encuentras en unos 1800 soles, mientras que en México vale alrededor de los 9,000 pesos.