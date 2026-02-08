El gama media de Xiaomi que debes comprar en 2026 con poco dinero: fotos de 108MP, 12GB RAM, pantalla de 120Hz y 5110mAh de batería

Xiaomi es uno de los reyes indiscutidos de la gama media junto con Samsung, Motorola y Honor, por lo que cada año millones de personas esperan con ansias sus lanzamiento, pero también generaciones pasadas siguen fascinando a los usuarios, como es el caso del Redmi Note 14 4G y 5G, un gama media económico pero que, pese a ello, nos dejará una gran sensación en el uso diario.

Pantalla, procesador y cámaras del Xiaomi Redmi Note 14

Para comenzar, hablemos de su pantalla, ya que en ambas versiones cuenta con un panel AMOLED de 6,67 pulgadas junto con resolución de 2400 x 1080 píxeles, así como una tasa de refresco muy fluida de 120 hercios, además de 2100 nits de brillo en la versión 5G y 1800 nits en la de 4G, protección Gorilla Glass 5, certificación IP54 (4G) e IP64 (5G).

En cuanto al rendimiento, nos topamos con alguna variantes. En la edición 5G el procesador es el MediaTek Dimensity 7025 Ultra, RAM de 6GB, 8GB, 12GB, mientras que su memoria interna es de 128GB, 256GB, 512GB; mientras que en la 4G con el MediaTek Helio G99 Ultra, RAM de 6GB/8GB, memoria de 128GB y 256GB. En ambos modelos se puede expandir hasta 1TB con tarjeta microSD.

La cámara fotográfica es casi igual, salvo pequeñas variaciones: el lente principal es de 108 MP, ultra gran angular de 8 MP (macro 2 MP en la 4G), macro de 2 MP (sensor de profundidad 2 MP en la de 4G), mientras que la frontal es en ambas de 20 MP.

Batería y software del Redmi Note 14

La batería tiene diferencias notorias entre ambas versiones: la autonomía en la versión 5G es de 5110mAh, junto con una carga rápida de 45W, mientras que en la 4G consta de 5500mAh con 33W de carga rápida.

Ambos dispositivos constan de HyperOS basado en Android 14 de salida, contando con una política de actualizaciones entre 4 a 5 años para software como para parches de seguridad.

Precio del Xiaomi Redmi Note 14 en 2026

En la actualidad, el Xiaomi Redmi Note 14 se encuentra rondando los US$2028 dólares y US$240 dólares, pero en países como Perú lo puedes encontrar desde los 659 soles, mientras que en México a partir de los 4000 pesos.