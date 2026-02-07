0
Tabla de posiciones Liga 1 2026 tras la fecha 2 del Apertura
Universitario vs Cusco FC hoy desde el Inca Garcilaso de la Vega

Este Xiaomi de 2024 supera a muchos iPhone y cuesta la mitad: carga rápida 120W, pantalla premium, procesador veloz y es acuático

Pese a la salida del impresionante Xiaomi 15T Pro, su antecesor hace las cosas más que bien con un funcionamiento top que envidian, inclusive, no pocos gama alta

Joel Dávila
Xiaomi es el rey absoluto en el segmento de la "gama alta económica".
Xiaomi es el rey absoluto en el segmento de la "gama alta económica". | Composición Líbero/Joel Dávila
Xiaomi viene dando la hora desde septiembre de 2025 con la salida del Xiaomi 17 Pro Max, el Xiaomi 15T Pro y el cada vez más cerca de ser lanzado en occidente, el Xiaomi 17 Ultra, pero la marca china cuenta con un celular sumamente potente con precio de gama media, pero con un funcionamiento comparable al de un gama alta que sigue vigente, pese a ser lanzado en 2024: el Xiaomi 14T Pro.

Junto con el Xiaomi 17 Pro Max, este celular chino será uno de los más potentes del 2026.

Pantalla y procesador del Xiaomi 14T Pro ideal para jugar y hacer tareas muy pesadas

Para comenzar, debemos destacar la soberbia pantalla de este celular, el cual tiene un panel AMOLED de 6,67 pulgadas, con resolución 1,5K de 2712 x 1220 píxeles, junto con una soberbiamente fluida de 144 hercios de tasa de refresco, 4000 nits de brillo máximo y la mejor opción para ver contenido compatible con HDR10+ y Dolby Vision.

Pasando al rendimiento, el procesador con que cuenta el Xiaomi 14T Pro es el MediaTek Dimensity 9300+ el cual es muy fluido, potente y sólido para videojuegos pesados. También está integrado con memoria RAM de 12GB, así como 3 versiones de almacenamiento interno de 256GB, de 512GB y 1TB.

Fotografía y grabación video con altísima calidad

Sus cámaras fotográficas se mantiene como lo mejorcito de este segmento, con las cuales conseguirás un buen desempeño en diversas condiciones de luz, incluso en la noche, con resultados nítidos, a la vez de compensados con estabilización óptica.

En ese sentido, nos topamos con una cámara principal de 50 MP, gran angular de 12 MP con amplitud de visión de 120 grados, telefoto de 50 MP con zoom óptico de 2,6x, mientras que su frontal es de 32 MP. Por su parte, la grabación de video alcanza los 8K a 30fps, pero en los 4K llega hasta los 60fps.

Batería con carga completa en 20 minutos y buen sistema operativo

Su batería tiene un desempeño óptimo con sus 5000mAh de autonomía y muy bien acompañado con carga rápida de locura con 120W, por lo que el celular estará cargado al 100 por ciento en unos 20 minutos. También incluye carga rápida inalámbrica de 50W.

Su sistema operativo es Android 14 con capa de HyperOS de salida, pero con una política de actualizaciones 4 años para el sofware como para los parches de seguridad. Está protegido contra el polvo y agua con certificación IP68.

Joel Dávila
AUTOR: Joel Dávila

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza con más de 15 años de experiencia en redacción digital y SEO. Trabajo como periodista para El Comercio, Peru.com y La República. Se especializa en temas de economía, política, ciencia y tecnología con enfoque en geopolítica global.

