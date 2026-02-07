¿Cuál es el precio del iPhone 17 Pro Max en 2026? Procesador A19 Pro, pantalla OLED y de las mejores baterías del mundo

En septiembre de 2025, Apple lanzó su nueva familia de iPhone 17 con su nuevo buque insignia que no es otro que el imperdible iPhone 17 Pro Max, el cual ha llegado al 2026 manteniéndose como uno de los celulares más potentes del planeta, por lo que a 5 meses de su lanzamiento oficial, muchos se preguntan cuál es el precio actual de este tope de gama y si la compañía le ha colocado rebajas. Aquí lo vamos a conocer.

Cuál es el precio del iPhone 17 Pro Max en 2026

Hay que tener en cuenta que el iPhone 17 Pro Max va a variar su precio en sus diferentes versiones, no porque tenga diversas características, sino la cantidad de almacenamiento interno con que cuenta, la cuales son: de 256GB, de 512GB, de 1TB y de 2TB.

Precio del iPhone 17 Pro Max en Estados Unidos en 2026

iPhone 17 Pro Max de 256GB: US$1,199 dólares.

iPhone 17 Pro Max de 512GB: US$ 1,399 dólares

iPhone 17 Pro Max de 1TB: US$ 1,599 dólares

iPhone 17 Pro Max de 2TB: US$ 1,999 dólares

Precio del iPhone 17 Pro Max en Latinoamérica en 2026

iPhone 17 Pro Max de 256GB en Perú: desde los 6,199 soles.

iPhone 17 Pro Max de 256GB en México: desde los 30,999 pesos.

iPhone 17 Pro Max de 256GB en Argentina: desde los 3,099.999 pesos.

iPhone 17 Pro Max de 256GB en Colombia: desde los 6,999.00 pesos.

iPhone 17 Pro Max: características

El iPhone 17 Pro Max viene con pantalla OLED de 6,9 pulgadas con resolución de 2868 x 1320 píxeles, junto con una tasa de refresco de 120 hercios para tener gran fluidez en el desplazamiento, así como un brillo pico de 3000 nits, junto con un procesador que se alza como uno de los más potentes del planeta: el Apple A19 Pro, el mismo que está acompañado con RAM de 12GB y memoria ROM de 256GB, 512GB, 1TB y 2TB.

La batería ha mejorado mucho respecto a versiones pasadas Pro Max, porque es el primer celular de Apple cuya autonomía supera los 5000mAh, estando en los 5088mAh, junto carga rápida de 40W, a la par de carga inalámbrica MagSafe de 25W.

Por su parte, el iPhone 17 Pro Max, viene con tres sensores fotográficos con un lente principal de 48 MP con estabilización óptica, gran angular de 48 MP, telefoto de 48 MP con zoom óptica 4x, así como cámara delante de 18 MP; en tanto que en la grabación de video se mantiene insuperable con 4K a 120 fps.

En cuanto al software, este terminal premium viene con iOS 26, uno de los mejores del planeta junto con OneUI de Samsung, contando con 7 años de actualizaciones para lo que es el sistema operativo como para los parches de seguridad.

En la resistencia, el iPhone 17 Pro Max viene protegido con certificación IP68 que lo hacer sumergible en agua sin temor a malograrse, pero también con protección contra golpes y caídas con Ceramic Shield en la parte trasera y Ceramic Shield 2 en el frontal.