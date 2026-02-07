El Samsung S26 Ultra será la decepción del 2026 si se confirman estas dos filtraciones: sin carga magnética y batería insuficiente

Estamos en cuenta regresiva para el lanzamiento oficial de la serie Galaxy S26 y su estrella, el Samsung S26 Ultra, se pongan en venta en los mercados mundiales, por lo que diversos rumores y filtraciones van exponiendo características del próximo buque insignia de la marca surcoreana, pero esta misma ha revelado algunos aspectos que no agradan a los usuarios, en especial para los más exigentes en el tope de gama.

Samsung S26 Ultra sin carga magnética, pero tendría sentido

El pasado 5 de febrero de 2026, desde su cuenta de X, ICe Universe un filtrador súper confiable en temas de Samsung, reveló que el S26 Ultra no contará con imanes integrados, necesarios par ala carga inalámbrica, además de deslizar que los cargadores o soportes magnéticos requieen una funda especial.

Esta revelación se alínea con lo que esta semana filtró Nieuwemobiel, la cual mostró que Samsung tendría en mente lanzar cases o fundas oficiales para el Galaxy S26 Ultra con y sin anillo de carga magnética Qi2.

Una razón para no implementar esto, de acuerdo a Forbes, tendría que ver con el S Pen, el lápiz óptico integrado. Durante años, los usuarios notaron que los imanes fuertes interfieren provocando que la pantalla no detecte los toques registrados. Por ello, al mantener los imanes fuera del teléfono y colocarlos en la funda, la marca surcoreana ofrecería a sus usuarios una manera de evitar esta interferencia.

En ese sentido, Forbes detalla de que una funda no magnética debilitaría muchísimo la conexión, lo que impide que los accesorios del terminal se mantengan fijados, pero también reduce la velocidad de carga, siendo una evidencia clarísima que dicha función no estará presente, al menos no de forma nativa, en este celular de alta gama.

La batería del Samsung S26 Ultra no duraría tanto para ser un tope de gama

Otra noticia negativa respecto a la salida del Samsung S26 Ultra vino de parte de Android Headlines y se refiera a la batería de este terminal, pues con la confirmación de una autonomía de 5000mAh estaría sentenciando de que en este apartado no tendrá tecnología de silicio-carbono, tal y como hace Honor y Xiaomi, donde las celdas de silicio-carbono tendrían incidencia en una mayor duración de la batería sin una física más grande,

Características filtradas del Samsung S26 Ultra

Lo primero a saber es la nueva isla de cámara rediseñada, la cual va a sustituir las lentes flotantes por un diseño en forma de píldora, parecido a lo que vemos en el Samsung Z Fold 7.

Por otro lado, las esquina del terminal son más redondas que las del S25 Ultra, siendo también más delgado con 7,9 mm en comparación a los 8,2 mm de su antecesor, pero también más ligero con 214 gramos, así como almacenamiento de arranque de 256GB.

La pantalla será un AMOLED de 6,9 pulgadas con resolución QHD+, con un chip Snapdragon 8 Elite Gen 5, con batería de 5000mAh, así como carga rápida de 60W; mientras que su cámara principal es de 200 MP, teleobjetivo de 10 MP, periscopio de 50 MP, cámara selfie de 12 MP.

El sistema operativo de arranque del Samsung Galaxy S26 Ultra será Android 16, pero con su capa de personalización de OneUI 8.5, que es uno de los software más capaces del mundo de los smartphones, estando a la par de iOS de los celulares iPhone de Apple.