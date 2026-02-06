Activa Apple Intelligence en tu iPhone desde el botón de cámara en pocos pasos y sencillo

0
Desde 2024, los iPhone cuentan con Apple Intelligence, una IA que ha ido mejorando desde su estrepitoso lanzamiento, siendo serio rival para Galaxy AI y Gemini,.

Joel Dávila
Los celulares Apple se mantienen en lo más alto del ranking de los más vendidos.
Los celulares Apple se mantienen en lo más alto del ranking de los más vendidos. | Foto: Apple
Desde 2024, Apple ha incluido en sus modelos más recientes Apple Intelligence, su propia herramienta de inteligencia artificial la que, entre otras cosas, puedes activar empleando el botón de cámara, truco que está a la vista de todos, pero que muy pocos conocen.

Cómo activar Apple Intelligence desde el botón de la cámara

Sin embargo, esta no se encuentra en cualquier smartphone, sino desde el iPhone 15 Pro en adelante, siendo sumamente útil para el análisis de imágenes, conseguir información al instante, pero también te ayudará a identificar objetos, contando con varias maneras para activarlo, siendo el botón de la cámara una de estas rutas que muy pocos conocen.

Por ello, si eres usuario de Apple aquí te mostramos como acceder a Apple Intelligence desde el botón de cámara de tu iPhone.

  • En tu celular Apple, ingresa a Configuración.
  • Ingresa a Cámara.
  • Escoge Control de la cámara.
  • Ve hacia Abrir la inteligencia visual.
  • Verifica que este activo el comando.

Qué funciones tiene Apple Intelligence

Además, al acceder a Apple Intelligence, también nos toparemos con otras funciones muy destacadas y solicitadas que mejorarán tu experiencia como usuario, entre las que destaca con luz propia la generación automática de resúmemes para mensajes, pero también para correos electrónicos.

Nos da la chance de crear respuestas inteligentes personalizadas, así como sugerencias contextualizadas en aplicaciones de mensaje e email. Y, no solo eso, también mejorar la gestión de tareas y recordatorios, siendo capaz de anticipar las necesidades de los clientes basados en los hábitos del usuario.

Asimismo, tienen la capacidad de eliminar objetos que sean molestos a los usuarios, ajusta la calidad de imagen de forma automática, así como otras funcionalidades relacionadas a la edición de video.

Joel Dávila
AUTOR: Joel Dávila

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza con más de 15 años de experiencia en redacción digital y SEO. Trabajo como periodista para El Comercio, Peru.com y La República. Se especializa en temas de economía, política, ciencia y tecnología con enfoque en geopolítica global.

