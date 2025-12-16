- Hoy:
Los 3 iPhone 'antiguos' que son totalmente recomendables y han bajado su precio por fin de año
Si bien el iPhone 17 Pro Max es el teléfono más potente de Apple, existen otros modelos que te pueden interesar y son mucho más BARATOS.
Este 2025 ha sido uno de los mejores años para Apple, puesto que presentó sus nuevos 4 teléfonos, el iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max, los cuales marcaron la pauta en el mercado internacional.
Sin embargo, el precio de estos teléfonos no ha sido tan bien recibido, puesto que si quieres uno de estos modelos TOP deberás pagar entre 1400 a 2000 dólares en algunos mercados como el peruano, por poner un ejemplo.
PUEDES VER: Cuerpo de TITANIO, cámaras 8K de 200MP y procesador GAMER: este Samsung lo tiene todo y su precio es muy bajo
¿Estás pensando comprar tu primer iPhone y no sabes cuál elegir? Si es así, has llegado al lugar correcto, puesto que te vamos a revelar 3 modelos que pese al paso del tiempo son opciones excelentes tanto por su potente procesador, sus cámaras de alta calidad y su sistema operativo iOS.
Recuerda que los iPhone de Apple tienen entre 4 a 5 años de actualizaciones constantes, por lo que no te preocupes si compras un modelo 'antiguo', ya que te servirá para crear contenido para redes sociales. Aquí las mejores opciones para comprar a finales de 2025 por su calidad y precio.
|MODELO
|ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
|iPhone 13 Pro
|Cuenta con pantalla Super Retina XDR OLED de 6,1 pulgadas con ProMotion a 120 Hz, procesador A15 Bionic, 6 GB de RAM y opciones de almacenamiento desde 128 GB. Incorpora triple cámara de 12 MP (principal, ultra gran angular y teleobjetivo), grabación en 4K HDR, Face ID, batería con buena autonomía y chasis de acero inoxidable.
|iPhone 14 Pro
|Integra pantalla OLED de 6,1 pulgadas con ProMotion y la nueva Dynamic Island, chip A16 Bionic, 6 GB de RAM y almacenamiento desde 128 GB. Destaca su cámara principal de 48 MP acompañada de sensores de 12 MP, video 4K avanzado, mejoras en fotografía nocturna, Face ID y funciones de seguridad como detección de choques.
|iPhone 15 Pro
|Ofrece pantalla OLED de 6,1 pulgadas con ProMotion, procesador A17 Pro fabricado en 3 nm, 8 GB de RAM y almacenamiento desde 128 GB. Incluye cámara principal de 48 MP mejorada, grabación de video Pro avanzada, puerto USB-C, botón de acción personalizable y un diseño más ligero con marco de titanio.
