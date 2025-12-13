- Hoy:
Este iPhone PRO MAX de 2022 tiene triple cámara 4K de 48MP, cuerpo de acero inoxidable y su precio ha bajado al mínimo
El iPhone 14 Pro Max cuesta 2499 soles y se ha convertido en el mejor Apple que puedes comprar este 2025. Conoce las especificaciones de este potente celular con cámaras 4K.
Para este 2025, Apple presentó al mundo su nuevo iPhone 17 Pro Max, un teléfono sumamente potente con triple cámaras de 48MP, un procesador Bionic A19 Pro, una batería de 5000 mAh y carga de 40W. Sin embargo, este teléfono en algunos mercados puede costar unos 2000 dólares, por lo que miles de usuarios están buscando alternativas igual de potentes pero más baratas.
PUEDES VER: Moto Edge 70 Ultra es OFICIAL: el teléfono más potente de Motorola con Snapdragon 8 Gen 5 es filtrado
Este es el caso del iPhone 14 Pro Max, un teléfono hecho de acero inoxidable que fue presentado en 2022 y pese a ello sigue siendo una excelente alternativa, gracias a sus cámaras con calidad 4K a 60fps, su procesador avanzado y su sistema actualizado. ¿Qué otras especificaciones resaltan en este equipo? Aquí los detalles.
Para iniciar con el análisis de este iPhone 14 Pro Max, vamos a empezar con sus especificaciones y una de las más importantes es su pantalla. En este caso un panel Super Retina XDR de 6.7 pulgadas con ProMotion de 120Hz, una resolución de 2778 x 1284 pixeles, además de un brillo máximo de 2000 nits y compatibilidad con HDR.
¿Qué tan potente es el iPhone 14 Pro Max? En este caso tenemos un procesador Apple A16 Bionic, unos 6GB de RAM, una memoria que llega hasta los 512GB y 1TB. Además, de una batería de 4323 mAh y carga de 20W por cable.
Si bien este iPhone 14 Pro Max pudo costar en 2022 unos 5000 soles, actualmente su precio ha caído demasiado y lo puedes conseguir por menos de 2499 soles, lo que al tipo de cambio representa unos 740 dólares en el mercado internacional.
Este es el iPhone 14 Pro Max. Foto: composición/mercadonegro.pe
