0
LO ÚLTIMO
¡Oficial! Alianza Lima oficializó la salida de Néstor Gorosito
EN DIRECTO
Perú vs Venezuela por la final del vóley de Juegos Bolivarianos

Galaxy S25 FE vs. iPhone 16: ¿Cuál de estos teléfonos de gama alta sería el mejor regalo para Navidad?

Si quieres renovar tu teléfono o comprar un regalo para alguien especial, cualquiera de estos dos modelos es ideal. Conoce la ficha de cada uno y cuál es más potente.

Daniel Robles
Conoce las características, diferencias y similitudes entre el Galaxy S25 FE de Samsung y el iPhone 16 de Apple.
Conoce las características, diferencias y similitudes entre el Galaxy S25 FE de Samsung y el iPhone 16 de Apple. | Foto: composición/Daniel Robles
COMPARTIR

Si bien Samsung presentó este 2025 dos de sus teléfonos más potentes, el Galaxy S25 Ultra y Galaxy Z Fold7, también la firma coreana lanzó una versión mucho más económica, pero con características TOP, este es el Galaxy S25 FE o Fan Edition, un equipo premium con cámaras con calidad 8K, procesador Exynos 2400 y una batería de 4900 mAh con carga de 45W. Una configuración resaltante que va de la mano con el precio.

Por otro lado, Apple, la firma estadounidense, tiene en su lista de modelos un teléfono igual de TOP que este Samsung, pero con un precio mucho más elevado. Este es el caso del iPhone 16, un teléfono que pese a ser presentado en 2024, sigue siendo una opción ideal para aquellos usuarios que buscan gran rendimiento.

El Galaxy S22 5G Samsung es uno de los teléfonos de gama alta más potentes y baratos del 2025.

PUEDES VER: Este celular Samsung de 2022 tiene chip Snapdragon, cámaras 4K, pantalla TOP y es más barato que un Xiaomi

A pocos días de la llegada de la Navidad, miles de usuarios se preguntan cuál de estos equipos es mejor, tanto en potencia como en cámaras, para renovar sus terminales o regalarlo a alguien especial. Para responder esta pregunta, vamos a presentar un cuadro con las especificaciones técnicas tanto del Galaxy S25 Fan Edition de Samsung como del iPhone 16 de Apple.

Galaxy S25 FE vs. iPhone 16: versus de especificaciones

Pantalla, batería, procesador, almacenamiento, RAM, carga rápida, cámaras y precio, estos son algunas de las especificaciones clave que debes tener en cuenta antes de comprar el Galaxy S25 FE o el iPhone 16. Es por ello que te presentamos una ficha comparativa, donde verás las diferencias entre ambos.

De ti dependerá cuál de estos dos modelos de teléfono debes comprar por Navidad. Si bien una diferencia esencial es que uno tiene sistema Android y el otro iOS 26, lo cierto es que tienes otras especificaciones que los hacen distintos y aquí sabrás todo al respecto.

CaracterísticasGalaxy S25 FE de SamsungiPhone 16 de Apple
Dimensiones 161,3 x 76,6 x 7,4 mm 147,6 x 71,6 x 7,8 mm
Peso190 gramos170 gramos
Pantalla y dimensiones 6,7 pulgadas
Dynamic AMOLED LTPO
120 Hz
FHD+
Gorilla Glass Victus+ 		OLED 6,1" Super Retina XDR
Hasta 2.000 nits
True Tone, HDR
Resolución y densidad 2.340 x 1.080 pixeles 2.556 x 1.179 px (460 ppp)
Procesador Exynos 2400 (4nm) Apple A18 Bionic
Memoria RAM8 GB LPDDR5X8GB RAM
Sistema operativo One UI 8.0 - Android 16 iOS 18
Almacenamiento interno 128GB/ 256GB/ 512 GB 28 / 256 / 512 GB
Cámaras Principal: 50 MP, f/1.8, OIS
Gran Angular:  12 MP, f/2.2
Telefoto: 8MP f/2.4
Selfie: 12 megapixeles, apertura de ƒ/2.2 		Principal: 48 MP, 26 mm, f/1.6
Ultra gran angular: 12 MP, 13 mm, f/2.2
(Teleobjetivo 2x de 12 MP gracias al sensor Quad Pixel)
Zoom óptico 2x
Selfie:  True Depth 12 MP, f /1.9
Batería 4.900mAh
45W carga rápida
Carga inalámbrica 15W 		3.561 mAh
Carga rápida de 25W con conexión USB - C
Precio Desde 800 dólares, 2799 soles Desde 1200 dólares, 4400 soles
Otros detalles 5G
WiFi 6E
Bluetooth 5.4
GPS
NFC
UWB
USB tipo C
IP68
Samsung Dex 		Face ID
Dynamic Island
Resistencia IP68
Llamadas de emergencias
Detección de accidentes
UWB de segunda generación
Botón de Control de Cámara
Daniel Robles
AUTOR: Daniel Robles

Redactor web en la sección Ocio y Tecnología de Diario Líbero. Licenciado en periodismo de la UNMSM. 10 años de experiencia en creación de contenidos digitales. Especialista en tecnología y YouTuber.

Lo más visto

  1. No necesitas un iPhone para grabar videos en 4K y jugar videojuegos: este Motorola de 2023 es POTENTE y BARATO

  2. DESCARGA plantillas GRATIS de Navidad: imágenes a todo color para decorar

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Tecnología

Estados Unidos

Fútbol Peruano