- Hoy:
- Partidos de hoy
- Alianza Lima
- Néstor Gorosito
- Sporting Cristal
- Real Madrid vs Celta
- Alianza Lima vs Universitario
- Boca vs Racing
- Perú vs Venezuela
- Tabla Liga de Vóley
Galaxy S25 FE vs. iPhone 16: ¿Cuál de estos teléfonos de gama alta sería el mejor regalo para Navidad?
Si quieres renovar tu teléfono o comprar un regalo para alguien especial, cualquiera de estos dos modelos es ideal. Conoce la ficha de cada uno y cuál es más potente.
Si bien Samsung presentó este 2025 dos de sus teléfonos más potentes, el Galaxy S25 Ultra y Galaxy Z Fold7, también la firma coreana lanzó una versión mucho más económica, pero con características TOP, este es el Galaxy S25 FE o Fan Edition, un equipo premium con cámaras con calidad 8K, procesador Exynos 2400 y una batería de 4900 mAh con carga de 45W. Una configuración resaltante que va de la mano con el precio.
Por otro lado, Apple, la firma estadounidense, tiene en su lista de modelos un teléfono igual de TOP que este Samsung, pero con un precio mucho más elevado. Este es el caso del iPhone 16, un teléfono que pese a ser presentado en 2024, sigue siendo una opción ideal para aquellos usuarios que buscan gran rendimiento.
PUEDES VER: Este celular Samsung de 2022 tiene chip Snapdragon, cámaras 4K, pantalla TOP y es más barato que un Xiaomi
A pocos días de la llegada de la Navidad, miles de usuarios se preguntan cuál de estos equipos es mejor, tanto en potencia como en cámaras, para renovar sus terminales o regalarlo a alguien especial. Para responder esta pregunta, vamos a presentar un cuadro con las especificaciones técnicas tanto del Galaxy S25 Fan Edition de Samsung como del iPhone 16 de Apple.
Galaxy S25 FE vs. iPhone 16: versus de especificaciones
Pantalla, batería, procesador, almacenamiento, RAM, carga rápida, cámaras y precio, estos son algunas de las especificaciones clave que debes tener en cuenta antes de comprar el Galaxy S25 FE o el iPhone 16. Es por ello que te presentamos una ficha comparativa, donde verás las diferencias entre ambos.
De ti dependerá cuál de estos dos modelos de teléfono debes comprar por Navidad. Si bien una diferencia esencial es que uno tiene sistema Android y el otro iOS 26, lo cierto es que tienes otras especificaciones que los hacen distintos y aquí sabrás todo al respecto.
|Características
|Galaxy S25 FE de Samsung
|iPhone 16 de Apple
|Dimensiones
|161,3 x 76,6 x 7,4 mm
|147,6 x 71,6 x 7,8 mm
|Peso
|190 gramos
|170 gramos
|Pantalla y dimensiones
| 6,7 pulgadas
Dynamic AMOLED LTPO
120 Hz
FHD+
Gorilla Glass Victus+
|OLED 6,1" Super Retina XDR
Hasta 2.000 nits
True Tone, HDR
|Resolución y densidad
|2.340 x 1.080 pixeles
|2.556 x 1.179 px (460 ppp)
|Procesador
|Exynos 2400 (4nm)
|Apple A18 Bionic
|Memoria RAM
|8 GB LPDDR5X
|8GB RAM
|Sistema operativo
|One UI 8.0 - Android 16
|iOS 18
|Almacenamiento interno
|128GB/ 256GB/ 512 GB
|28 / 256 / 512 GB
|Cámaras
| Principal: 50 MP, f/1.8, OIS
Gran Angular: 12 MP, f/2.2
Telefoto: 8MP f/2.4
Selfie: 12 megapixeles, apertura de ƒ/2.2
|Principal: 48 MP, 26 mm, f/1.6
Ultra gran angular: 12 MP, 13 mm, f/2.2
(Teleobjetivo 2x de 12 MP gracias al sensor Quad Pixel)
Zoom óptico 2x
Selfie: True Depth 12 MP, f /1.9
|Batería
| 4.900mAh
45W carga rápida
Carga inalámbrica 15W
|3.561 mAh
Carga rápida de 25W con conexión USB - C
|Precio
|Desde 800 dólares, 2799 soles
|Desde 1200 dólares, 4400 soles
|Otros detalles
| 5G
WiFi 6E
Bluetooth 5.4
GPS
NFC
UWB
USB tipo C
IP68
Samsung Dex
|Face ID
Dynamic Island
Resistencia IP68
Llamadas de emergencias
Detección de accidentes
UWB de segunda generación
Botón de Control de Cámara
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 49.90