No necesitas gastar tanto dinero para tener este Samsung con cámaras 4K y funciones con IA: el mejor regalo para Navidad
El Galaxy A55 es uno de los teléfonos mejor diseñados de Samsung y su precio ha bajado en 50%. Es un gama media ideal para regalar en fiestas y su potencia está garantizada.
Se acerca la Navidad y es por ello que miles de personas se alistan para renovar sus teléfonos o comprar algunos para regalar a sus familiares o seres queridos.
¿Quieres comprar un smartphone de gran calidad y bajo precio? Entonces, el Galaxy A55 5G de Samsung es una de las mejores opciones, puesto que no solo tiene gran calidad en rendimiento, sino también por sus cámaras de alta definición. Lo mejor de todo es que su precio ha bajado demasiado. Conoce su ficha técnica en esta nota de Libero.pe.
PUEDES VER: Este Galaxy de 2023 tiene cámara de 200MP con calidad 8K y Snapdragon 8 Gen2: su precio es más bajo que un Xiaomi
Galaxy A55 de Samsung: ficha técnica completa
Pese a que el Galaxy A55 fue lanzado en 2024, sigue vigente puesto que sus especificaciones son algunas de las mejores. En este caso tenemos un equipo con pantalla de tipo Super AMOLED con una diagonal de 6.6 pulgadas con una tasa de refresco de 120Hz y un brillo máximo de 1000 nits.
Si hablamos de potencia, debes saber que este teléfono de Samsung tiene un procesador Exynos 1480, acompañado de 8GB de RAM y 256GB de memoria, además de poder ampliar esta memoria con una microSD. Además, una batería de 5000 mAh con carga de 25W.
Este es el Galaxy A55 5G de Samsung. Foto: composición/es.digitaltrends.com
Por si fuera poco, este Galaxy A55 de Samsung tiene un juego de cámaras de alta calidad: un sensor de 50MP con OIS, letne gran angular de 12MP, macro de 5MP y selfie de 32MP. Podrás grabar videos en 4K a 30fps y tomar fotografías de alta definición.
Lo mejor de todo es que este Galaxy A55 llega con Galaxy AI y además Android 15 y One UI 7. ¿Qué precio tiene este teléfono? Actualmente lo puedes comprar en 899 soles, lo que al tipo de cambio representa unos 260 dólares.
