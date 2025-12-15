No es un teléfono GAMER, pero este Xiaomi económico tiene pantalla 144Hz, procesador AVANZADO y 5500 mAh

Si bien Xiaomi tiene una línea de teléfonos GAMER llamada POCO, acaba de lanzar al mercado global su nuevo Xiaomi 15T Pro, un equipo con acabado premium, que se ha convertido en una de las mejores opciones no solo para ejecutar videojuegos, sino también para tomar fotografías de alta definición gracias a sus lentes LEICA.

Lo mejor de todo es que este Xiaomi 15T Pro tiene un precio muy bajo, si es que lo comparamos con el Xiaomi 17 Pro Max o el Xiaomi 17 Ultra que se lanzará en febrero del 2026. Sin embargo, su elevada performance lo convierte en una de las mejores opciones en la gama alta. ¿Quieres conocer sus características? Aquí todos los detalles.

Xiaomi 15T Pro: ficha técnica completa

Para iniciar con el análisis del Xiaomi 15T Pro, debemos tener en cuenta que se trata de un teléfono de gama alta, por lo que sus especificaciones son bastante elevadas. Su pantalla es de tipo AMOLED con una diagonal de 6.83 pulgadas, una resolución 1.5K con 2772 x 1280 pixeles, además de 144Hz de tasa de refresco y una protección Gorilla Glass 7i anti golpes y caídas.

Y si hablamos de potencia, este Xiaomi llega con el potente procesador MediaTek Dimensity 9400+, acompañado de 12GB de RAM físico, 12GB de RAM virtual y 512GB de memoria interna. Además, su batería es de 5500 mAh y carga a 90W por cable y 50W de forma inalámbrica.

Este es el Xiaomi 15T Pro. Foto: Archivo

Pero, el mejor atributo de este Xiaomi 15T Pro es su juego de cámaras con tecnología LEICA: en este caso tenemos un sensor de 50MP con OIS, un lente gran angular de 12MP, un lente Telefoto de 50MP y selfie de 32MP. Los videos que grabes con este teléfono serán en 8K a 30fps y 4K a 60 y 120fps. Además, las fotografías con el modo LEICA son impresionantes.

¿Qué precio tiene el Xiaomi 15T Pro? Actualmente este teléfono chino puede costar entre 2200 a 2800 soles, lo que al tipo de cambio vigente representan unos 700 a 800 dólares. ¿Qué te parece?