Este Xiaomi cuesta $150 y tiene una colosal pantalla de 6.9 pulgadas, chip Snapdragon y batería que dura 3 días

Cuando hablamos de Xiaomi, nos referimos a una marca china que se ha ganado un lugar en el mercado de los smartphones, puesto que sus modelos más recientes no solo tienen gran potencia, sino que cuestan poco dinero.

Para este 2025, Xiaomi ha presentado un teléfono tan barato que se ha convertido en uno de los equipos más vendidos de la asiática. Este es el Redmi 15, un equipo con un procesador eficiente, pantalla enorme y fluida, además de una batería de 7000 mAh, todo por una mínima inversión. ¿Quieres saber más? Aquí los detalles.

Uno de los atributos más importantes de este Redmi 15 es su enorme pantalla de 6.9 pulgadas con 144Hz, la cual si bien tiene tecnología LCD IPS, también cuenta con una resolución de 1080 x 2340 pixeles.

En el apartado de la potencia, el Redmi 15 está provisto del Snapdragon 6s Gen 3, acompañado de 8GB de RAM y 256GB, la cual se puede ampliar a 2TB con una MicroSD.

Este es el Redmi 15 de Xiaomi. Foto: Xataka

Pese a no ser un teléfono pensando en fotografía o video, este Redmi de Xiaomi llega con lente de 50MP con lente Auxiliar, además de selfie de 8MP. Las fotografías y videos son bastante aceptables.

¿Qué precio tiene el Redmi 15 en diciembre del 2025? Para comprar este teléfono de Xiaomi solo deberás pagar 599 soles, lo que al tipo de cambio representan unos 150 dólares.