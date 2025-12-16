Triple cámara LEICA con calidad 4K, Snapdragon 8 Gen 5, 6800 mAh y pantalla 144Hz: el Xiaomi 17 Ultra es REVELADO y esto costará

A solo semanas de culminar el año 2025, en redes sociales como X y Weibo, se están filtrando las características técnicas que tendrán los teléfonos más potentes para este nuevo año 2026.

Si bien ya se sabe que Samsung presentará su Galaxy S26 Ultra en febrero del siguiente año, todo parece indicar que Xiaomi hará lo mismo con su equipo premium más avanzado, nos referimos al Xiaomi 17 Ultra, el cual no solo incluirá el chip más potente, sino también un juego de cámaras de alta definición.

¿Qué características tendrá el Xiaomi 17 Ultra? En primer lugar se sabe que su pantalla será de 6.85 pulgadas y no solo tendrá resolución 1.5K, sino que también llegará con 144Hz de tasa de refresco y un brillo máximo de 5000 nits.

Como no podía ser de otra manera, este Xiaomi premium tendrá un procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5, el cual llegará acompañado con 16GB de RAM y 1TB de memoria interna. Esto no es todo ya que su batería se perfila a ser de 6800 mAh con carga de 100W por cable y 80W de forma inalámbrica.

Este será el Xiaomi 17 Ultra. Foto: Weibo

Sin embargo, pese a que el Xiaomi 15 Ultra llegaba con 4 cámaras, para esta nueva generación, el Xiaomi 17 Ultra tendrá solo 3 sensores pero estos serán muy potentes: lente 50MP con OIS, lente ultra gran angular de 50MP, lente periscopio de 200MP y selfie de 50MP. No solo podrás grabar en 4K a 60 y 120fps, sino también en 8K a 30fps. Las fotografías LEICA serán lo mejor con estos sensores TOP.

Se espera que se anuncia el Xiaomi 17 Ultra el próximo 26 de diciembre y el precio de lanzamiento sería de 7800 yuanes, lo que al tipo de cambio serían unos 1100 dólares o 3700 soles en Perú. ¿Qué te parece?