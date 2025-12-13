Estos son los 3 teléfonos Android más POTENTES y BARATOS que puedes comprar para regalar en Navidad o renovar tu viejo equipo

A pocos días de la llegada de la Navidad, millones de usuarios se alistan para renovar sus teléfonos o comprar algunos modelos, para regalarle a sus familiares o seres queridos. Si estás en esta situación, debes saber que existen múltiples opciones, pero solo algunos valen la pena realmente.

Este 2025, ha sido un año muy importante para diferentes marcas, las cuales han lanzado diferentes modelos de gran calidad y bajo precio. Si quieres conocer cuáles son las mejores opciones por sus especificaciones, entonces has llegado al lugar correcto. Hoy te daremos 3 de los mejores modelos que debes conseguir:

El Samsung Galaxy A07 5G es un smartphone de gama de entrada con pantalla PLS LCD de 6.7″ con 90 Hz de frecuencia, procesador MediaTek Helio G99 de 6 nm, 8 GB de RAM y hasta 256 GB de almacenamiento ampliable hasta 2 TB, batería de 5000 mAh con carga rápida de 25 W, cámara trasera principal de 50 MP + 2 MP y frontal de 8 MP. Precio: 319 soles o 80 dólares.

Este es el Samsung Galaxy A07 5G. Foto: Samsung

El Xiaomi Redmi 15C destaca por una pantalla IPS LCD de 6.9″ con 120 Hz, batería grande de 6000 mAh con carga rápida de 33 W, cámara principal de 50 MP+ lente auxiliar, CPU MediaTek Dimensity 6300 o Helio G81 Ultra según variante, y Android 15 con HyperOS. Precio: 369 soles o 109 dólares.

Estos son los colores del Xiaomi Redmi 15C. Foto: Xiaomi

El Honor X6C está provisto de una pantalla de 6.61″ con refresco de 120 Hz, procesador MediaTek Helio G81 Ultra, 8 GB de RAM y hasta 256 GB de almacenamiento, batería de 5300 mAh con carga rápida de 35 W, cámara trasera principal de 50 MP, frontal de 5 MP, sistema MagicOS basado en Android 15 y también resistencia al polvo y agua IP64. Precio: 429 soles o 127 dólares.