Universitario y su firme postura sobre la llegada de un nuevo delantero: "No va a venir"

Si el 2025 fue un año espectacular para Universitario, los hinchas 'cremas' no bajan las expectativas y sueñan con gritar nuevamente campeón. Por ello, desde la dirigencia se ha tomado una firme postura ante los rumores de la llegada de un delantero extranjero que llega a hacerle competencia a Álex Valera.

En busca de la reestructuración del equipo y armarlo de acuerdo al requerimiento de Javier Rabanal, Universitario de Deportes anunció la llegada de diversos jugadores; sin embargo, uno de ellos podría dar la gran sorpresa y desligarse por completo del equipo merengue.

Universitario toma firme medida sobre nuevo fichaje

En diciembre se anunció la llegada de Sekou Gassama y aunque temporada no ha iniciado, los rumores de una posible salida del equipo peruano han desatado el desconcierto de la hinchada. Ante esto, Javier Rabanal, DT de Universitario, aclaró la situación del delantero senegalés.

"En principio, Gassama sigue teniendo el mismo plan de trabajo y el mismo plan de llegada. Eso que se ha dicho que no va a venir, por lo pronto, hasta donde yo sé, no es verdad", explicó Rabanal para 'Fútbol en América'.

La llegada de Sekou Gassama a Universitario está planificada para el día 20 de enero. El delantero se sumará al equipo crema para estar bajo las órdenes del DT español, que llega de ser campeón en Ecuador con Independiente del Valle.

¿En qué equipos jugó Sekou Gassama?

La trayectoria de Sekou Gassama es larga y tiene importantes nombres de equipos españoles. El atacante ha pasado por equipos como Almería, Real Valladolid, Málaga, Rayo Vallecano 'B', entre otros.