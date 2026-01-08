Universitario toma drástica decisión con Riveros y Di Benedetto tras reprobar examen de nacionalización

Universitario de Deportes está trabajando en su pretemporada y mientras el plantel se adecúa al nuevo comando técnico, a la par también se está llevando a cabo importantes situaciones que involucran a Riveros y Di Benedetto. Ambos jugadores causaron revuelo luego de reprobar el examen de nacionalización. Esto es importante para el club para que no ocupen las plazas de extranjero.

Para el 2026, Universitario tiene como objetivo conseguir el tetracampeonato para marcar un nuevo capítulo en la historia del club. Williams Riveros y Matías Di Benedetto son parte fundamental del club, pero lamentablemente fallaron en su primer intento de conseguir la documentación peruana.

Universitario toma medida con Di Benedetto y Riveros

El objetivo de Universitario es claro; conseguir la nacionalización de Matías Di Benedetto y Williams Riveros para el inicio del campeonato o, por último, en las primeras fechas del inicio de la Liga 1 2026.

A pesar de haber reprobado en el primer intento del examen de nacionalización, se sabe que esta prueba se puede rendir hasta tres veces y la próxima fecha para poner a prueba sus conocimientos con información relevante del Perú será a finales del mes de enero.

Cabe destacar que tanto Di Benedetto como Riveros se encuentran trabajando en la pretemporada al mando de Javier Rabanal en Campo Mar. El club espera que cuenten con la nacionalización lo más pronto posible para empezar confirmar la reestructuración del equipo.

En el peor de los casos, Universitario no podría contar con estos jugadores durante el inicio de la Liga 1 porque seguirían ocupando las plazas de futbolistas extranjeros y afectaría a los nuevos fichajes.