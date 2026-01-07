Estas fueron las preguntas que le hicieron a Williams Riveros y Matías Di Benedetto en su examen

Tras haberse confirmado que Williams Riveros y Matías Di Benedetto no aprobaron el examen de nacionalización peruana, en su primer intento, se revelaron cuáles fueron las preguntas que les hicieron a los defensores de Universitario de Deportes. Ambos centrales deberán esperar hasta el último día hábil del mes (30 de enero) para poder rendir nuevamente la prueba y ver si finalmente dejan de ocupar plaza de extranjeros en la Liga 1 2026.

Según el balotario para la evaluación escrita con el fin de obtener la nacionalidad peruana por matrimonio y naturalización, existen hasta 18 tipos de preguntas para todas las personas que realicen este ejercicio. Vale precisar que no se deben responder correctamente todas, pero sí necesitas un puntaje mínimo para poder convertirte en un ciudadano más de nuestro país.

Preguntas que le hicieron a Williams Riveros y Matías Di Benedetto

Si bien no se sabe con exactitud cada una de las preguntas que les hicieron a Williams Riveros y Matías Di Benedetto, sí se conoce qué tipo de interrogatorio pasaron los futbolistas de Universitario de Deportes. Todo el examen se trato sobre nuestra cultura y personajes históricos, por lo que al parecer los elementos de la 'U' no estudiaron a fondo y ahora tienen que esperar hasta fin de enero.

Gobernantes del Imperio Inca.

Regiones geográficas del Perú.

Héroes peruanos.

Guerra del Pacífico.

Frutas típicas peruanas.

Culturas Preincas.

Ley de Nacionalidad.

Restos arqueológicos peruanos.

Símbolos patrios.

Artistas peruanos.

Congresistas y Ministros peruanos.

Ríos y lagos peruanos.

Independencia del Perú.

Funciones y servicios de la Superintendencia General de Migraciones.

Tratados suscritos por el Perú: Mercosur, Comunidad Andina, UNASUR.

Organización política del Estado Peruano.

Presidentes del Perú: Siglo XX - XXI.

Platos típicos peruanos.

El examen que reprobaron Williams Riveros y Matías Di Benedetto.

¿Williams Riveros y Matías Di Benedetto tendrán la nacionalidad peruana?

La periodista Andrea Closa indicó lo siguiente: "Tendrán una segunda oportunidad a fin de mes, el 30 de enero están citados para poder llevar a cabo el examen y, de acuerdo a ello, ver si tienen la nacionalidad. No hay tiempos establecidos, no es que si el 30 pasen el examen el 15 (febrero) sean peruanos". Es decir, probablemente sí tengan la nacionalidad peruana pero todavía será en febrero, por lo que no podrán estar en el inicio de la Liga 1 2026. Si la 'U' inscribe a ambos elementos para el arranque del torneo, ocuparán plaza de extranjero a lo largo de toda la temporada.

¿Quiénes son los 6 extranjeros de Universitario?

A falta de confirmación sobre los 7 cupos de extranjero en la Liga 1, estos son los futbolistas foráneos que tiene Universitario de Deportes hasta el momento: Williams Riveros (Paraguay), Matías Di Benedetto (Argentina), Caín Fara (Argentina), José Carabalí (Ecuador), Héctor Fértoli (Argentina) y Sekou Gassama (Senegal).